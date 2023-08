El proceso de inscripción para abogados interesados en cubrir 14 cargos en el Poder Judicial, que empezó este martes tal cual adelantó DIARIO HUARPE, encendió las alarmas en las autoridades provinciales electas que asumirán el próximo 10 de diciembre. Así lo dejó en claro el futuro vicegobernador, Fabián Martín, al afirmar que “ahí creo que nosotros tenemos que intervenir y ser parte de esta decisión como algunos reemplazos que dicen que vendrían como en el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Tasaciones”.

El actual intendente de Rivadavia, quien dialogó en Radio Sarmiento, agregó que “yo creo que el gobierno de Sergio Uñac en esto no puede tomar decisiones unilaterales”. Vale recordar que el Poder Judicial requiere ocupar dos vacantes de la Sala II Cámara Civil para la Cámara de Apelaciones y otro para el Tribunal de Impugnación, un cargo de juez de primera instancia de Ejecución Penal, cuatro vacantes para el Colegio de Jueces del fuero penal y un cargo para el juzgado de paz de Capital.

“Nosotros queremos que la Justicia sea realmente independiente, como los organismos de control, y no hemos visto esto en los últimos tiempos. No queremos una Justicia politizada ni militantes políticos que ocupen cargos importantes. Digo funcionarios políticos con cargos importantes que de repente pasan a ser jueces. Se puede intoxicar a la Justicia y eso no corresponde. Hay que trabajar para tener una Justicia independiente”, manifestó Martín.

El próximo vicegobernador indicó que “hay muchos profesionales y funcionarios judiciales que son independientes, que saben mucho de derecho y que tienen que tener la oportunidad de ocupar cargos importantes. Hay que desintoxicar a la Justicia de la política. Hemos visto como funcionarios muy importantes dejan el cargo político y a los pocos días o meses ingresan a ocupar un cargo en la Justicia. Creo que este es un tema a conversar en la transición. Esto no se ha planteado, pero creo que es un tema a conversar la designación de 14 nuevos funcionarios en la Justicia como en organismos de control”.

“Si hay una vacante, lo óptimo es que se deje para la otra gestión. Y lo que hay que buscar es gente independiente de la política”, insistió.

Dato

Este martes 22 de agosto arrancó el periodo de inscripción para todos los abogados interesados en cubrir los 14 cargos del Poder Judicial de San Juan. El 28 cerrará la inscripción, de inmediato, al otro día hasta el 31 de agosto, será momento de completar la documentación de todos los inscriptos.