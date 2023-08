Tras 11 reuniones, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDA, UDAP y AMET cerraron la revisión paritaria con un nuevo acuerdo salarial: aumento del 15% al básico, punto remunerativo bonificable por antigüedad basado en 31 puntos y aumentos en los ítems A56 y E66. Según aseguraron las autoridades, con todos los puntos anteriormente detallados, el Salario Docente Provincial Neto (S.D.P.N.) mínimo, para docentes sin antigüedad jornada simple y que se desempeñen en radio 1, quedará en $200.000 por cargo. El cambio fundamental es que un docente con dos puestos o su equivalente en horas cátedra recibirá, como mínimo, $200.000 por cada uno de ellos, es decir, $400.000. Cabe recalcar que, en el caso de que el trabajador; restando los descuentos de aportes jubilatorios, obra social y caja mutual; y sumando Fonid y Conectividad Nacional; no llegue al mínimo anteriormente detallado, el Gobierno pondrá un complemento no remunerativo para que alcance el S.D.P.N.

El S.D.P.N. mínimo quedará compuesto; además del básico A01, el Fonid y la Conectividad Nacional; por los puntos E66 y A56 y el punto remunerativo bonificable por antigüedad, que finalmente cerró en 31 puntos por sobre el valor índice. Con todos los aumentos anteriormente detallados, un trabajador sin antigüedad que trabaje en jornada simple cobrará $200.000. Partiendo de esta base y para docentes con las mismas condiciones, la pirámide salarial irá escalando según la antigüedad: el trabajador que lleve de 11 a 14 años, cobrará $202.710; de 15 a 16, $209.629; de 17 a 19, $217.390; de 20 a 21; $231.227; de 22 a 23, $238.146; de 24 años, $245.064; de 25 a 27, $252.824; de 28 a 29, $259.743, de 30 a 31, $268.345; de 32 a 33, $275.264 y de 34 o más, $282.183.

Por ejemplo, si un docente que trabaja en un radio 1 con una jornada simple y tiene de 0 a 10 años de antigüedad, tiene dos cargos en las mismas condiciones, cobrará $400.000 a partir de agosto. Si trabaja desde hace 34 años o más, su sueldo será de $564.366. Todo esto depende, obviamente, del radio y del cargo que ocupe, puesto a que por ejemplo, si la persona es directora y trabaja en una escuela de radio 5, la jerarquía docente y el radio harán que el sueldo aumente considerablemente. Todo depende de cuál sea el cargo que ocupe el docente. Lo mismo sucede con los profesores que cumplan el equivalente en horas cátedra: en el caso de enseñanza media, 15 horas corresponden un cargo, y en el de enseñanza superior, 12 horas.

La garantía de los $200.000

El Gobierno de San Juan garantiza, en principio, los $200.000 de salario mínimo. Por ejemplo, si hay un docente que, con los descuentos de aportes jubilatorios, obra social y caja mutual; y con la suma del Fonid y Conectividad Nacional; no llegue a ese mínimo, las autoridades pondrán un complemento no remunerativo para completarlo.

En el caso de que tenga dos cargos y uno llegue al mínimo y el otro no, el Gobierno agregará ese complemento al salario que no lo supere. Si ninguno de los dos cargos llega a $200.000, ese plus llegará a los dos salarios.

En caso de que tenga horas cátedras y, a su vez, tenga un cargo, y que el bruto con Fonid y Conectividad de menos que el S.D.P.N., cobrará el suplemento tanto en el cargo como en las horas cátedra, siempre y cuando estos últimos no superen la equivalencia de hasta dos cargos.

Uno de los casos en los que no se llega al mínimo de $200.000 es en los preceptores que recién se inician. En ese sentido, el Gobierno pondrá lo que reste. Según dijeron los gremios, lo fundamental es que cada vez quedan menos docentes que necesiten este complementario para llegar al mínimo.

Dato

No todos los docentes cobrarán sí o sí $200.000, puesto que el Gobierno solo contempla los descuentos de aportes jubilatorios, obra social y caja mutual, no los de préstamos de Banco San Juan y de Caja de Acción Social. Entonces, si el trabajador tiene un descuento por algún préstamo personal, y termina cobrando menos de neto, las autoridades no recompondrán esta suma.

Punto por punto, el arreglo

$200.000 de S.D.P.N. mínimo.

15% de aumento al valor índice, que quedó en $83.536.

E66 por cargo: va de $13.117 a $28.421, por antigüedad.

A56 por persona: $34.500.

Garantía del cumplimiento de la paritaria nacional.

Activación de la cláusula de actualización salarial para que el salario siempre esté 5% por encima de la inflación.

Suma Remunerativa Para Cargos Docentes “Responsabilidad Funcional por Cargo”: va de $6.316 a $11.369, por antigüedad.

Aumento del A56, el E66 y el remunerativo por antigüedad cada vez que el valor índice suba.

Dato 2

Esta semana habrá una nueva reunión paritaria nacional, donde se definirán los montos de Fonid y de Conectividad, que en julio fueron de $21.200 y $4.750 respectivamente.