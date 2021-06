Fabián Martín: "Debemos hacer el esfuerzo de que haya una lista consenso"

A 40 días de que cierre el plazo para la presentación de los precandidatos de cara a las Elecciones Legislativas de este año, el intendente de Rivadavia y referente del Frente Con Vos, Fabián Martín, salió a marcar la cancha y fue tajante al decir que lo más lógico es que exista una lista consenso en el principal frente opositor de la provincia.

En la ocasión también le dejó un mensaje al actual diputado nacional, Eduardo Cáceres, quien en una entrevista radial había dicho que la banca en la Cámara Baja le pertenece al PRO. Hay que recordar que además del partido antes mencionado, el espacio que lidera Marcelo Orrego, está compuesto por Producción y Trabajo, UCR, Dignidad Ciudadana, Actuar y los bloquistas disidentes.

¿Lo que haga el Frente de Todos influirá en el armado electoral de Con Vos?

-No miramos que hacen ellos, cada frente tiene su historía, su realidad. Nosotros somos 6 fuerzas políticas con posibilidad de que se agreguen algunas más y si bien tenemos una gran relación también es cierto que cada una tiene sus referentes y todos quieren participar. Entonces nosotros miramos nuestra realidad, no la del Frente de Todos. En 2017 no tuvimos internas, hubo consenso y hoy iremos viendo cómo se presenta. Nuestra realidad es nuestra y no miramos al resto de los frentes para ver qué hacen o dejan de hacer. No nos condiciona para nada que el Frente de Todos juegue con una sola o varias listas.

¿Esto quiere decir entonces que habrá varias listas en el Frente Con Vos?

-Yo creo que debemos hacer el esfuerzo para lograr una lista consenso.

¿Usted es un referente del frente, si dice esto es porque se hará así?

-Usted me pregunta y yo doy mi opinión. Yo se que esto que expreso no será fácil, pero debemos hacer el esfuerzo y de no llegar a ese acuerdo dirimir las pretensiones en una interna. De todas formas no me parece muy prolijo que haya una lista por cada espacio que integra el frente y es por eso que debemos conversar y a lo sumo que haya 2 o 3 listas para participar.

¿Esto no es un condicionamiento para quienes pretendan jugar como precandidatos?

-Es una idea personal, los dirigentes que integran Con Vos ninguno está condicionado a nada, a nadie se le dijo que no presente lista. Es una posibilidad que se presenten 6 listas, pero no me parece lo más positivo. Deberemos dialogar mucho para que no sea muy extensa la cantidad de listas.

El diputado Cáceres dijo que la banca de diputado nacional es del PRO ¿Qué piensa de esto?

-Con Eduardo tengo una gran relación, es un gran dirigente. Yo entiendo que él fue candidato en 2017 y más allá de que sea del PRO, fue candidato del frente y esa banca le corresponde al frente y en todo caso esa banca le corresponde a Eduardo Cáceres hasta el 10 diciembre de este año. Yo respeto su opinión, no tengo problema en que haya dicho eso. No siempre pensamos igual y después del 10 de diciembre se verá. Hoy está abierta la oportunidad para todos los referentes del Frente Con Vos.

¿El Frente Con Vos sumará más partidos políticos para encarar las Legislativas?

-Se está charlando, se han agregado algunos partidos departamentales como uno de Valle Fértil, pero es Marcelo Orrego quien está con esto. Estamos conversando con dirigentes de diversos partidos y obviamente pueden sumarse.

¿El acuerdo con Consenso Ischigualasto sigue en pie o se cayó?

-Lo estamos analizando. Si bien nunca se les dijo que si, tampoco se les dijo que no. Falta un mes para la presentación de los frentes electorales y todavía hay tiempo para poder acordar. En Consenso Ischigualasto hay dirigentes de la UCR y PRO ya ya les dijimos que pueden sumarse. Después tenemos a Cruzada Renovadora que estuvo con nosotros, se fue y ahora quiere volver. También está ADN y ellos tiene un funcionario nacional y nosotros estamos lejos del sentir nacional. No vemos correcto dar ese mensaje a la gente, no sería claro y es difícil volver de esa situación.

¿Van a sumar al sector de los autoconvocados?

-Toda la gente se puede sumar, esto no está cerrado. Necesitamos de muchas ideas y ya hubo un sector de los autoconvocados que estuvo charlando con el diputado nacional Marcelo Orrego. Estamos abiertos al diálogo, pero hoy la realidad nos muestra y nos pide otra cosa y obviamente eso es estar con la cabeza puesta en la gestión y no la política partidaria.