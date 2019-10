Facundo Arana habló sobre su pelea con Luciano Castro

Facundo Arana es uno de los protagonistas de Pequeña Victoria, la nueva ficción de Telefe, y allí comparte elenco, entre otros, con Luciano Castro, con quien casi ni se cruzó en las grabaciones.

Y en los últimos días crecieron los rumores acerca de que esa situación se debió a una mala relación entre los actores.

Consultado por el tema, Arana explicó lo que sucedió entre ellos: “Jamás en mi vida tendría un problema con él. No nos cruzamos con muchísimo personajes en las grabaciones”, comenzó explicando el galán en diálogo con el ciclo radial “Por si las moscas”.

Y agregó: “Hicimos una joda una vez que Luciano estaba dando una nota en un móvil para Intrusos e hice un chiste de que yo por contrato no puedo estar cerca de él y me salió mal. De ahí hicieron un lío bárbaro, yo tiré un poquito de agua y me cayó una catarata encima”.

Por otro lado, el actor habló de la historia de amor que se dará entre su personaje en la ficción y de Emma, una mujer trans interpretada por Mariana Genesio Peña: “Antonio nunca hubiera imaginado eso para sí mismo. Creo que una cosa es lo que uno mismo cree ser, y otra cosa es la realidad que se te presenta. El amor es amor, y le puede pasar a cualquiera, tranquilamente me puede pasar a mí. No es una calentura con un cuerpo, es el amor, y el amor no tiene género, te enamoras de un alma”.

El 16 de septiembre se estrenó por la pantalla de Telefe Pequeña Victoria, la comedia dramática basada en una idea de Érika Halvorsen (Amar después de amar, Morir de amor), y el cineasta Daniel Burman (El abrazo partido, Derecho de familia), que fue escrita por la propia Halvorsen junto a Mara Pescio, Anita Accorsi y Martín Vatenberg.

Hace unos días, la tira concluyó la etapa de grabación -aunque todavía le queda un largo trecho al aire-, y Facundo Arana compartió un sentido posteo en Instagram, dedicado en gran parte a Genesio.

“¡Compa Genial! La pasamos increíble en cada día de rodaje. Estoy muy feliz de haber compartido este proyecto con gente que admiro, quiero y respeto tanto. Terminamos de grabar @victoriatelefe…fueron meses geniales y ya grabamos todas las escenas. No hay una sola que no haya sido hecha con todo el amor del mundo. Les dejo un inmenso abrazo a todos los que formaron parte. Cada día fue un sueño de gran trato, respeto y profesionalismo…un abrazo a cada uno de ustedes que acompañan esta historia cada día“, escribió el actor.

