Facundo Della Motta listo para el debut de la temporada 2021 del TC en La Plata

Ya no queda casi nada para que mañana la actividad de la 1ª fecha del Turismo Carretera inicie temporada en el “Roberto Mouras” de La Plata. A las 11 hs comenzarán los primeros entrenamientos del TC, y Facundo Della Motta buscará cumplir los objetivos trazados para la presente temporada. Para ello, en este 2021 se dieron cambios importantes como llegar al Candela Competición y hacer trabajos en el chasis bajo la dirección de Fabián Fuentes, un especialista de la marca.

“Muy contento por tener la posibilidad de estar presente en la primera fecha, y luego de una prueba realizada el día lunes, donde pudimos sacar algunas conclusiones del auto que me va a tocar manejar este año”, comentó el sanjuanino en la tarde platense, sumando un plus de seguridad en el rendimiento del Torino #27, ya que en estas tandas se pudieron solucionar algunos inconvenientes propios del despiece completo de un auto de carreras y su posterior armado, por ello la importancia de haberlos solucionado en un entrenamiento previo, y no en pleno fin de semana de competencia. En referencia a este tema, Facundo agregó: “tuvimos algunos inconvenientes, pero por suerte ocurrieron en la prueba y teóricamente el auto quedaría en excelentes condiciones para lo que va a ser el debut”, agregó Facundo, aunque su mejor registro del lunes (1:27,4 min) quedó solo a 836 milésimas del tiempo record de clasificación en La Plata.

Para esta primera carrera, el sanjuanino formará parte del Grupo B de entrenamientos, por lo que saldrá mañana a pista a las 11:18 y 12.57 hs, de 15 y 30 minutos, respectivamente. En clasificación, integrará el tercer cuarto que ingresará a pista a las 15:31 hs. y por espacio de 8 minutos: “Espero poder tener un muy buen sábado que nos posiciones de buena manera junto al equipo, para tener un buen domingo, por supuesto ver la bandera a cuadros y no perder de vista el objetivo, que es ver la bandera a cuadros dentro del los 20 de la final. Eso es lo que está planteado para este año”, comentó Facundo ratificando el objetivo de esta temporada, buscando finalizar todas las fecha y quedar inserto entre los mejores veinte pilotos del TC.

“Agradecer como siempre a cada una de las empresas que me acompañan. Al Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deportes, a Multibandas, Lumiere, ERCO, FraLuz y Rio Uruguay Seguros, que me acompañan en este proyecto”, finalizó diciendo Facundo, representante de San Juan entre los 47 pilotos inscriptos para el inicio de la temporada 2021 del Turismo Carretera.