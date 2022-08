El proceso inflacionario que vive Argentina está causando un cambio en los hábitos de consumo de los sanjuaninos. Sectores de bajos recursos y trabajadores acuden a las ferias americanas para adquirir indumentaria y calzado, ya que no les alcanza el dinero para comprar ropa nueva. Esto de acuerdo a la organización Amas de Casa del País.

En este sentido, desde el Indec informaron que los artículos de indumentaria fueron uno de los que más incrementaron sus valores con un 9,7% mensual en Cuyo, superando la media nacional de 8,5%.

Laura Vera, presidente de la entidad, contó a DIARIO HUARPE que las integrantes les pidieron que, desde la institución, organizarán ferias americanas por los problemas económicos que tienen para comprar prendas y zapatos de primera mano. Este espacio comenzó funcionar desde abril en las ferias que realizan los dos primeros viernes de cada mes en Plaza España. Así, la compra de ropa usada es la opción de los sectores de bajos ingresos para sobrevivir al golpe que causa la inflación en los grupos familiares.

Por otra parte, la dirigente social señaló que también se incrementó la compra de artículos de limpieza en los famosos “todo suelto” por el bajo precio al que se consiguen. “Lo notamos en las villas y lugares de menores posibilidades económicas, pero esto ha llegado a familias que tienen trabajadores en blanco”, dijo.

Respecto al consumo de los alimentos, desde Amas de Casa vienen notando cambios de hábitos que no son saludables para la gente, debido a que consumen los alimentos que pueden y no aquellos que realmente necesitan para tener una buena nutrición. Vera explicó que, como consecuencia de la inflación, primero observaron una disminución en el consumo de lácteos y carnes y una suba en alimentos con carbohidratos, lo cuales son más económicos. Pero lo más alarmante es la baja en la compra de alimentos, es decir, se adquieren menos productos alimenticios cada día en las familias.

Otra modificación en los hábitos que preocupa a la organización es que muchos grupos familiares están dejando de ir al médico o de comprar medicamentos por los precios. “Los adultos de los hogares buscan como curarse de manera casera para no tener que ir al médico, ya que eso les puede ocasionar gastos en remedios”, indicó.

De acuerdo al relevamiento elaborado por Amas de Casa del País, actualmente una familia con cuatro hijos necesita $184.000 para cubrir sus necesidades, incluyendo alimentación, vestimenta, telefonía, servicios públicos, internet y recreación.

La otra cara

Leonardo Borgogno, presidente de la Cámara de Comercio, aseguró que las ventas vienen en caída durante agosto y que el proceso inflacionario absorbió el 40% de aumento de los trabajadores estatales y que causó fuertes esperanzas en el sector. “Las ventas son bajas y no están con las expectativas del año pasado”, declaró el empresario.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) aseguró que en San Juan las ventas cayeron un 5,5% respecto al año pasado. Indicaron que los saqueos en Rawson, las dificultades con los proveedores y la colocación de precios en el rubro ferreterías acentuaron la disminución.

Desde la entidad añadieron que las ventas con mayor caída se produjo en los rubros de marroquinería, calzado y textil. Esto porque hasta el momento no se hicieron las tradicionales liquidaciones y outlets de fin de temporadas a causa el constante aumento de precios, de acuerdo. Indicaron que a los comerciantes no les conviene bajar los precios, ya que les costará reponer stock y, además, afirmó que decidieron no incrementar los valores con la intención de no perder ventas.