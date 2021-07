Fernanda Pereyra ya conoce a sus rivales en Tokio

Ya se realizó el sorteo de los grupos del Vóley de Playa y la dupla argentina integrada por la sanjuanina Fernanda Pereyra y la entrerriana Ana Gallay, ya conocen a sus parejas rivales dentro del grupo C. Si bien aún no está confeccionado el fixture exacto con día y hora de cada partido, el beach vóley comenzará las fases preliminares, el sábado 24 de Julio, con sede en el Parque Shiokaze de Tokio a las 9 hs de Japón, o sea las 21 hs Argentina del viernes 23 de Julio.

El grupo estará formada por 4 duplas y en el caso del grupo C, además de las argentinas, se encuentran una pareja brasileña (Agatha/Duda), una canadiense (Bansley/Brandie) y las chinas (Wang/X.Y: Xia). Sin dudas el partido más difícil lo tendrán frente a las cariocas, número 3 del ranking mundial, mientras que la dupla China figura Nº 9 y no será un rival más sencillo. La dupla canadiense se encuentra 16º del ranking mundial, mientras que nuestras representantes figuran en el puesto 45º.

En el grupo A se encuentran las Nº 1 del mundo, las canadienses Pavan/Melissa, cabezas de serie, como las Nº2, las norteamericanas Alix/April en el grupo B. Lo mismo sucede con las cabeza de serie de los grupos D y E y F. En el primero, las Nº 4 del ranking, las brasileñas Ana Patricia/Rebecca, mientras que en el E las australianas Clancy/Artacho Del Solar. No ocurre lo mismo con el grupo F, donde las cabeza de serie son las locales Ishii/Murakami, Nº 32 del mundo.

La pareja brasileña compuesta por Agatha Bednarczuk y Eduarda ‘Duda’ Lisboa, es la mejor ubicada del ranking mundial ente las duplas del Grupo C. Para Aghata, será su segundo Juego Olímpico, luego de obtener la medalla de plata en Río 2016, pero con Bárbara Seixas como compañera de dupla. Esta dupla fue campeona femenina del Mundial de Beach Vóley 2015 en Países Bajos. Duda tiene gran cantidad de títulos juveniles, como medalla de oro en los Juegos de la Juventud 2014, tres veces campeona del mundo Sub 19 y dos mundiales Sub 21. Será su primer Juego Olímpico.

La pareja norteamericana tiene a la experimentada April Ross de 39 años. Ha participado de dos Juegos, obteniendo en total dos medallas, plata en Londres 2012 (haciendo pareja con Jennifer Kessy) y bronce en Río de Janeiro 2016 (con Kerri Walsh Jennings). Alix, apodo de Alexandra Klineman también experimentada jugadora de 31 años, jugará su primer juego olímpico y como antecedente mas importante, cuenta con medalla de Plata en el Mundial de Voley de Playa de Alemania 2019.

Entre la pareja china, Wang Fan de 27 años, cuenta con una participación olímpica en Rio 2016, mientras que su compañera, Xinyi Xia, de 24 años y no registra antecedentes en juegos olímpicos, por lo que estará debutando en Tokio.

Finalmente recordemos que entre la dupla argentina, medallistas de plata en los juegos Panamericanos Lima 2019, Fernanda tendrá su debut olímpico, mientras que Ana Gallay ya tiene dos olimpiadas a cuestas, con Londres 2012 y Río 2016.