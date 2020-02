Fernández afirmó que el gobierno quiere encontrar "una solución a la deuda sin entrar en default"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández respaldó hoy la postura del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien decidió pagar el vencimiento de los bonos que vencían a principios de 2019, y aseguró que su administración quiere "encontrar una solución sin entrar en default".



"Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es una decisión que yo comparto con el gobernador. Estamos trabajando de buena fe en la negociación de la deuda. Ese fue un vencimiento que cayó anticipadamente en dólares", señaló el mandatario a Télam y otros dos medios en declaraciones formuladas en París, momentos antes de viajar hacia Argentina tras concluir la gira que realizó por Europa.



En ese sentido, el Presidente remarcó que entiende al gobernador Kicillof pero advirtió que será "muy difícil seguir esa lógica".



Fernández aseguró que el Gobierno "no quiere que nadie piense" que el país pretende "defaultear", pero sabe que la deuda es insostenible".



"Va a hacer imposible cumplir con las obligaciones. Esto lo sabemos desde antes de asumir, porque (el ex presidente Mauricio) Macri expresó la insostenibilidad de la deuda y por eso intentó la idea del reperfilamiento. Envió al Congreso leyes pidiendo autorizaciones para reperfilar", sostuvo el jefe de Estado.



En cuanto al reperfilamiento de la deuda en moneda nacional, Fernández estimó que "se debe esperar", y aclaró que el gobierno "no emitirá a lo loco".



"Hay que esperar. Nosotros también tenemos disciplina fiscal. Hemos hecho una propuesta, esperamos que la entiendan, pero no vamos a andar emitiendo moneda y menos para pagarles a los acreedores", subrayó.