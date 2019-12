Fernández aseguró que "con el FMI estamos trabajando"

Alberto Fernández aseguró que "ya está trabajando" con el Fondo Monetario Internacional (FMI​) para rediscutir los términos de la deuda, confirmó que impulsará mejoras salariales para los "jubilados, los salarios más bajos y los empleados públicos", y criticó a Mauricio Macri​

Esas fueron algunas de las principales definiciones del presidente electo durante la conferencia de prensa que ofreció luego de presentar a los integrantes de su Gabinete, que contará con 20 ministerios.

"Tenemos que resolver el problema de los que menos ganan y que van a hacer frente a una inflación que este año va a terminar en el orden del 57 por ciento. En esto sí estamos trabajando", dijo Fernández cuando se le preguntó si impulsará aumentos de emergencia apenas asuma, el próximo 10 de diciembre.

Seguido, remarcó que esa será una de sus prioridades de gestión. "Nos estaremos ocupando de esas cosas para los jubilados, los salarios más bajos y los empleados públicos también. Vamos a ver cómo lo hacemos, nos dejan una situación financiera penosa, pero vamos a ver cómo lo hacemos", enfatizó.

Al respecto, reveló que está trabajando con Gustavo Béliz un proyecto de ley para la conformación del Consejo Económico Social, con la intención de constituirlo como una entidad con autonomía.

"Podemos instituir una mesa que funcione siempre, más allá de la presidencia de Alberto Fernández o del que venga, para ir construyendo acuerdos para el futuro. En ese mismo ámbito tenemos que discutir el tema salarial, el tema precios y asumir un compromiso entre todos. Veo con mucha preocupación que hay sectores que en los últimos meses (tenemos todo estudiado) han desatado precios indiscriminadamente tratando de preservarse de lo que piensan puede ser un congelamiento de precios. Y la verdad que no necesitamos ni congelar precios ni irresponsables que aumentan por las dudas", amplió.

Respecto de la futura conducción de la AFI, Fernández aclaró que "tiene decidido" quién será el nuevo titular de la otrora SIDE, pero aclaró que mantendrá la reserva porque aún se está "decidiendo cómo se va a encarar ese tema".

El presidente electo subrayó además que las discusiones con el FMI están en marcha pero indicó que "es un trabajo que se debe hacer silenciosamente" por lo que optó por no dar demasiadas precisiones. "Estén tranquilos porque ya estamos ocupados con el tema, desde hace semanas", pidió.

Fernández también cuestionó la cadena nacional que realizó el jueves el presidente saliente, Mauricio Macri, para repasar los logros y las asignaturas pendientes de su gobierno.

"Fue el discurso del presidente, no tiene nada que ver con lo que veo. Ojalá que recibiera el país que ve el Presidente. Recibimos un país distinto, pero prefiero no opinar. Es lo que piensa y la gente dirá cuánto le ha creído, al parecer por las elecciones, no mucho", dijo.

El mandatario electo completó advirtiendo que "el país vive lo que vive como resultado de las políticas que se desplegaron en los últimos cuatro años", entre las que mencionó que "inexplicablemente empezó a tomar deuda, deuda a corto plazo que evidentemente no iba a poder pagar y desató un proceso inflacionario como producto de la inoperancia del gobierno a la hora de gestionar".