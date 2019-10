Fernández dijo que va cuidar los ahorros y depósitos en dólares

Alberto Fernández, candidato a presidente por el Frente Todos dijo que si se repiten los resultados de las Primarias los argentinos deberán estar “tranquilos porque con nosotros están seguros”. Además señaló “vamos a cuidar sus ahorros y sus depósitos en dólares".

Con relación a la negociación de la deuda externa, ratificó que “el Fondo es responsable junto a Macri de lo que está pasando en el país. Hay que recordárselo siempre”, y agregó: “el FMI pagó con los 57 mil millones de dólares la campaña más cara de la historia, porque hicieron todo lo posible para que Macri siga siendo presidente”.

Fernández volvió a rechazar las críticas que recibió por parte de Macri durante el debate presidencial del pasado domingo, sobre todo con relación a los diferentes hechos de corrupción durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. “No me gustan que me corran con la corrupción, estuve en la función y nunca un juez me llamó a dar explicaciones de nada de lo que hice. Macri, en cambio, va a tener que dar explicaciones en más de 100 causas”, afirmó.

“Cuando la crisis te empieza a abrazar vos volvés a la posición fetal, a recordar el momento en el que estuviste bien, para Macri eso es profundizar la grieta”, analizó Fernández, y completó: “Con la grieta hay que terminar porque es insufrible vivir en un país de los unos contra los otros”.

Fuente: Infobae