Fernández evitó decir si pondrá cepo al dólar pero alertó: "El 10 de diciembre no se hace magia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente electo Alberto Fernández evitó hoy definir si a partir del 10 de diciembre habrá restricciones cambiarias, pero contestó al respecto que ese día "no se hace magia, no cambia la realidad económica sino un gobierno".



En una conferencia de prensa en México con periodistas de diversas nacionalidades, tras encuentros con el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, Fernández se preocupó además por tratar de llevar tranquilidad a los mercados y a potenciales inversores, cuando ratificó que buscará "tener un vinculo muy bueno" con Estados Unidos.



En ese sentido, destacó que tuvo "una buena charla con el presidente (Donald) Trump", después de su triunfo en las elecciones del domingo 27 de octubre, y valoró del mandatario estadounidense la disposición para "ayudarnos en esta etapa".



Consultado sobre el tema del cepo al dólar instaurado por el gobierno de Mauricio Macri para evitar una disparada de esa moneda y mantener las reservas y si seguirá con la política de restricciones cambiarias, Fernández dijo que "Argentina vive en materia de dólares lo que Macri produjo en materia de dólares".



Inmediatamente agregó que "el 10 de diciembre no es una fecha mágica" y alertó que "ese día sabremos cuántos dólares quedaron en las arcas del Banco Central".



También reiteró que "esto no se resuelve con un cambio de Gobierno", y enfatizó que hay vigente "una política que ha dejado que migren de las arcas del Central decenas de miles de millones de dólares".



"No se convirtieron en obras, en ahorro ni en pago de deuda, sino en fuga de divisas", remató.