Fernández habló sobre el momento en que CFK le propuso la fórmula

Este sábado el escenario político se centró en una declaración contundente de la expresidente Cristina Kirchner. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, anunció que le ofreció ser candidato a presidente a Alberto Fernández y que ella lo acompañará de candidata a vice. Luego de ello, el flamante candidato reveló que la Senadora le ofreció ocupar la candidatura a mediados de la semana pasada.

"Cristina me llamó a la facultad el miércoles y me dijo que me quería ver. A la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento”, comentó Alberto. Además agregó que Cristina le dijo que el país "no necesita a alguien que divida sino a alguien que sume", por ese motivo lo eligió.