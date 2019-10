Fernández iniciará la semana con el anuncio de un plan contra el hambre y un homenaje a Perón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, anunciará el lunes en un acto un plan contra el hambre, mientras que el martes 8 participará de un encuentro del Partido Justicialista, en homenaje a su fundador Juan Domingo Perón, a 124 años de su natalicio. A 20 días de los comicios generales, Alberto Fernández encabezará el lunes a las 10 un acto en la Facultad de Agronomía de la UBA, ubicada en Chorroarín 280 de la ciudad de Buenos Aires, en el que presentará un plan contra el hambre, basado en un consenso entre distintos sectores, por lo que convocará a empresarios, movimientos sociales, referentes de comedores, sindicatos y la Iglesia. En esta oportunidad, se presentará el programa que el equipo del candidato kirchnerista denominó "Argentina sin hambre", que es definido por los asesores de Fernández como "un plan alimentario y no un plan contra la pobreza", para diferenciarse de la promesa de campaña de 2015 del presidente Mauricio Macri, cuando prometió "Pobreza Cero". El objetivo principal del plan es "luchar contra el hambre" y que esta causa "comprometa a toda la sociedad desde sus distintos ámbitos", es decir, "el Gobierno junto a organizaciones sociales, gremios, empresarios y universidades, comprometidos para que ningún argentino pase hambre". Los dichos de Alberto Fernández sobre que "Argentina es un país que se jacta de producir alimentos para 400 millones y donde cada vez más gente pasa hambre", son un pilar para quienes trabajan con distintas herramientas para que "los productos de la canasta básica sean accesibles para todos". Con esa premisa, el equipo de Fernández que trabaja en esa temática tiene como objetivo que se garantice que las personas que están bajo la línea de pobreza puedan acceder a los alimentos básicos, revelaron allegados al candidato del Frente de Todos. En una de las tantas reuniones que mantiene en su oficina del barrio de Monserrat, el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo recibió la semana pasada al conductor de televisión Marcelo Tinelli, y lo involucró en este plan, pero el vicepresidente del club San Lorenzo de Almagro adelantó que no asistirá al acto del lunes porque estará de viaje. El martes, Fernández participará de un encuentro institucional del Partido Justicialista que se realizará a las 18 en la sede porteña de Matheu 135, donde asistirán los miembros del Consejo del PJ, liderados por el diputado José Luis Gioja, y la Mesa de Acción Política, en un homenaje a Perón, en el 124 aniversario de su natalicio. Luego de su regreso al PJ el 27 de febrero último para incorporarse a la Mesa de Acción Política como "vocero" de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, será esta la primera vez que visita la sede de Matheu como candidato a presidente del Frente de Todos, señalaron fuentes partidarias. En esa oportunidad, el candidato presidencial recibirá las conclusiones de las 15 comisiones de técnicos del PJ, que coordinó el ex ministro de Salud, Ginés González García, que contienen los debates de especialistas sobre la problemáticas económicas, sociales, educativas y de salud, entre otras, e incluyen propuestas de gestión. La jornada finalizará con un acto homenaje al líder creador del movimiento nacional justicialista.