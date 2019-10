Fernández recordó a Kirchner: "Gracias, Néstor, porque vos sembraste esto que estamos viviendo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente electo Alberto Fernández recordó esta noche al fallecido ex mandatario Néstor Kirchner y le agradeció por haber "sembrado esto que estamos viviendo", en referencia a su victoria en los comicios ante Juntos por el Cambio.



"No sería justo que hoy no le reconociera lo que él hizo por nosotros, y la enorme posibilidad que me dio de vivir esa formidable aventura de hacernos cargo de un país caótico y ponerlo en pie", expresó Fernández desde el búnker del peronismo en el barrio porteño de Chacarita.