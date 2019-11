Fernández se reunió con el presidente de FONPLATA, que daría más financiamiento por U$S 1.000 MM

El jefe de Estado electo Alberto Fernández se reunió hoy con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo (FONPLATA), Juan Notaro, que se comprometió a "estrechar y foralecer" vínculos de trabajo con Argentina, donde hay 24 proyectos de inversión en desarrollo y dijo que podría ampliar el financiamiento para la nueva gestión en U$S 1.000 millones.



Durante el encuentro Fernández y Notaro analizaron los proyectos que el banco ya financia (implican U$S 600 millones) y "acordaron un nuevo programa de financiamiento para las prioridades que establecerá el nuevo gobierno, estimando que podría ampliar el actual en U$S 1.000 millones", dijeron fuentes vinculadas al futuro presidente.



Según los portavoces, la mayoría de los proyectos que están en marcha se desarrollan en áreas de frontera, salud, infraestructura vial, portuaria y social en las provincias del Noreste (NEA), Noroeste (NOA) y Buenos Aires.



Las principales líneas de acción de FONPLATA son las áreas que tienden al fomento del desarrollo económico productivo, socioambiental y de infraestructura, se explicó.



Durante el encuentro, Notaro se comprometió también a poner a disposición su "línea verde" con tasas preferenciales, que tiene como objetivo financiar proyectos que contribuyan a un desarrollo sostenible del país, como la adaptación y mitigación de los riesgos impuestos por el cambio climático.



Las operaciones que FONPLATA financia en el país "buscan fortalecer el sector agroindustrial, la realización de obras relativas al agua potable y saneamiento, mejoras viales e integración de los sistemas ferroviarios", destacaron las fuentes.



Además, el organismo apoya proyectos que buscan "el mejoramiento integral de asentamientos fronterizos, así como otros tendientes a la modernización del Estado, construcción de hospitales y difusión cultural", precisaron.



FONPLATA es un Banco de Desarrollo integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que se formó en 1974, con la misión de contribuir al crecimiento económico y social de sus países miembros.