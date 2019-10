Fernando Batista dio a conocer la lista de convocados para cuadrangular de Islas Canarias

El entrenador del seleccionado argentino Sub 23, Fernando Batista, anunció hoy la lista de convocados de cara al cuadrangular que el representativo albiceleste jugará en las Islas Canarias con Chile, el jueves 14 de noviembre, y Brasil o los Estados Unidos, los otros dos participantes de ese certamen amistoso, el domingo 17, siempre en esa región de España.



Estos serán los últimos partidos preparatorias en fecha FIFA para el Preolímpico de Tokio 2020, que se jugará en Colombia entre el 18 de enero y el 9 de febrero del próximo año.



El listado de 24 futbolistas es el siguiente: Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Manuel Roffo (Boca) y Juan Pablo Cozzani (Lanús).



Defensores: Francisco Ortega (Vélez), Marcos Senesi (Feyenord -Holanda-), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund -Alemania-), Facundo Nadalín (Newell's), Cristian Romero (Genoa -Italia-), Leonel Mosevich (Nacional -Portugal-), Claudio Bravo (Banfield) y Hernán De La Fuente (Vélez).



Mediocampistas: Matías Zaracho (Racing), Alexis Mac Allister (Boca), Nicolás Capaldo (Boca), Lucas Robertone (Vélez), , Fausto Vera (Argentinos Juniors), Carlos Valenzuela (Barracas Central), Santiago Colombatto (STW -Bélgica-) y Ezequiel Barco (Atlanta United -EE.UU-).



Delanteros: Adolfo Gaich (San Lorenzo), Agustín Urzi (Banfield) Ezequiel Ponce (Spartak -Rusia-), Matías Vargas (Espanyol -España-) y Valentín Castellanos (New York City FC -EE.UU).



El torneo Preolímpico Sudamericano, que no corresponde a fechas FIFA, por lo que los clubes pueden negar a sus futbolistas convocados sin recibir sanción alguna, se disputará en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Pereira, y otorgará dos cupos para Sudamérica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.​



Ante esta contingencia fue que el "Bocha" Batista se encuentra en Europa desde el fin de semana pasado, reuniéndose con los distintos entrenadores de los equipos que tienen a jugadores argentinos convocables, para explicarles la proyección que pueden tener estos futbolistas si participan de este certamen clasificatorio para los Juegos Olímpicos.



Durante esta semana Batista ya se reunió con los curpos técnicos (y también directivos) del Espanyol (por el "Monito" Vargas), los holandeses Ajax (por Lisandro Martínez) yl Feyenoord (por Senesi), del Saint Truidense de Bélgica (por Colombatto) y de Stuttgart, de Alemania (por Ascacíbar y Nicolás González). El recorrido lo cerrará mañana en Italia con la gente del Genoa (por Cristian Romero).



De todas esas reuniones hubo dos de las que Batista salió con malas sensaciones, ya que los alemanes del Stutgartt, que juega en la segunda división de su país, y los holandeses de Ajax, le anunciaron que no le van a ceder a sus respectivos futbolistas, Ascacíbar y Lisandro Martínez, para el Preolímpico, dos sensibles bajas para la estructura de equipo que pretende el técnico, que de hecho ya no los citó para esta gira.



En esa lista aparecen varios jugadores con minutos en la selección mayor como Alexis Mac Allister, Zaracho, Gaich, Balerdi y Vargas, que serán la base del equipo en Colombia, además del regreso de la lesión de Barcos, mientras que repitieron otros como Robertone y Capaldo, más la base del último Sub 20 y del Panamericano de Lima, con Fausto Vera, Colombatto y Valenzuela.



La semana próxima Batista continuará sus reuniones ya en suelo argentino con los entrenadores del plano local, esperando un respaldo explícito de la dirigencia de AFA para que todos los clubes se comprometan a ceder a sus futbolistas y que no se repita lo que ocurrió en la previa de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que por las negativas de ceder a varios citados, terminó provocando la renuncia de Gerardo Martino.