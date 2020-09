Ferrari: "De un paciente confirmado con PCR hay estimativamente 8 asintomáticos"

Sandra Ferrari, jefa de Infectología, dialogó con Ana Paula Zabala y Facundo Merenda en "Yo Te Invito", programa que es emitido de lunes a viernes de 17.30 a 18.30 por Telesol, y aclaró por qué los contactos estrechos serán abordados como casos positivos.

Según explicó la especialista, los asintomáticos pueden contagiar, pero aclaró además que estos poseen una menor carga viral por lo que sus probabilidades de contagiar son menores.

Por otro lado, diferenció a los paciente asintomáticos que atraviesan la enfermedad sin síntomas, de aquellos que empieza con síntomas tardíos y que los días anteriores estuvo contagiando. En este marco, la infectóloga aclaró: “Lo que tenemos confirmados son los pacientes que pasaron por el PCR, después estimativamente a ese número hay que multiplicarlo por 8 o por 10 que serían los pacientes asintomáticos. Esto es lo que dice la bibliografía. Creemos que tenemos muchos pacientes que al no presentar síntomas, no consultan. Por eso es tan importante que todos mantengamos las medidas de prevención, porque podemos estar con personas que pensamos que están sanas, pero que pueden contagiar. Es el caso de que sea asintomático o quienes están en el periodo presintomático".

Lo que la especialista recomendó que cuando una persona tiene síntomas debe respetar el aislamiento, tanto la persona como los convivientes y en caso de que los síntomas perduren, avisar al 107.

La profesional recomendó cumplir los protocolos sanitarios ya que su eficacia está comprobada.

Sobre el tiempo de aislamiento, aseguró que con 14 días es suficiente. “Con los datos que se han recaudado en Nación y en el mundo, hasta se evalúa que se acorten estos tiempos. Por ahora siguen siendo 14 días. La gran duda que queda es el paciente que da positivo en el PCR después del día 14”.

Sobre la comorbilidad, es decir que una persona posea dos o más trastornos o enfermedades en simultáneo y el riesgo que esto conlleva, Ferrari dijo que “hay pacientes que no tenían ninguna comorbilidad y han tenido una evolución muy mala. Evidentemente hay algo que va más allá del huésped y del microoganismo del virus que hace tener una evolución, en pacientes sin ninguna comorbilidad, también grave”.

Por último, aseguró que las personas que no están dentro de los grupos de riesgo también deben cuidarse porque la evidencia científica muestra que pacientes jóvenes y sin enfermedades preexistentes pueden tener evoluciones graves. Además, aclaró que los niños también se pueden contagiar.

“No se trata de tener miedo, porque tenemos que vivir. Se trata de tomar las medidas de prevención. Realmente con un barbijo, un buen lavado de manos y el distanciamiento social uno se puede cuidar y cuidar a los que queremos. Hay que sacarse la idea de que no me va a pasar nada. Si bien hay un 80% que lo pasa sin complicaciones, un 15% que lo pasa moderado y un 5% grave y no sabemos en cual de esos grupos vamos a estar. No podemos decir que si soy joven no me va a pasar nada”, cerró.