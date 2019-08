Fertilidad Consciente, un camino diferente hacia la concepción

Es un hecho que los problemas de fertilidad hoy afectan a más de 600000 parejas en este país y la cifra va en aumento. También que en la actualidad esperamos a cumplir otros objetivos antes de ocuparnos de ser ma-papás, y en la mayoría de los casos iniciamos la búsqueda rondando los treintilargos. Es un hecho que desde la ley de fertilidad en Argentina se duplicó la cantidad de tratamientos de reproducción asistida.

Creyendo en el poder de la palabra y en que la posibilidad de transformación nace de la aceptación, me cuestioné si el proyecto que busca acompañar procesos de conexión con la fertilidad, Nidra Mater tenía un encuadre de Preconcepción Natural (como lo nombré al inicio) y entonces fue mutando hasta convertirse en hoy en “Fertilidad Consciente”.

Entre mi experiencia y las más de 400 historias que he recibido con este proyecto observo que solemos pensar que hacemos mucho en la búsqueda de ser ma-papás si corremos todo el día y nos esforzamos y la pasamos mal. Solemos creer que no hacemos nada si nos detenemos a sentir. Gran mal de la era moderna. Por todo lo que esto trae aparejado como ser: alto nivel de estrés, desintegración mente -cuerpo -espíritu, nutrición tóxica en sentido amplio, creo que cada vez más personas tenemos dificultades para concebir o gestar, y no tanto por la edad cronológica de la mujer. Esa es una excusa que nos ponemos para seguir desconectados y entonces parece más fácil acudir a un extraño que nos diga qué hacer y ponerle toda la expectativa al afuera que parar a tomar conciencia de nuestro deseo, nuestra incoherencia interna, la presencia de mandatos y la carrera para llegar a un objetivo que sólo con acción y procesos mentales no podemos alcanzar. En este mar de complejidades cobra sentido el tener que iniciar la transformación previo a poder concebir y gestar. Prepararnos para la profesión más comprometida e importante del mundo: ser mamás y papás.

Acompañamos estos procesos de toma de conciencia porque eso fue lo que necesité en su momento y porque veo desde hace más de tres años que es una ayuda que no es fácil de encontrar. En grupo, en pareja o en soledad, la Fertilidad Consciente propone formas de trabajar la reconexión con la capacidad de crear vida. Requiere trabajo interno, pero un trabajo que redunda en la calidad de vida propia y la de nuestro entorno, un trabajo que empieza la transformación que se profundiza con la llegada de un hijo. Que inicia un camino de integración, aceptación y da posibilidad de recrearnos cuando lo necesitemos. Luego el método para concebir se vuelve un detalle menor.

Por eso hablamos de Fertilidad Consciente, tan simple y tan complejo a la vez como sembrar una semilla en invierno, y tener que esperar dos o más ciclos de la naturaleza completos con sol, lluvia, tierra fértil, sequía, verano, invierno, para que el árbol florezca y luego de su fruto.

La autora es creadora y directora de NIDRA MATER