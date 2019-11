FIBA sanciona a San Lorenzo por falta de pago a basquetbolistas extranjeros

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) sancionó hoy a San Lorenzo, que no podrá concretar incorporaciones, por no haber abonado deudas que contrajo con jugadores extranjeros que pasaron por sus filas en las últimas dos temporadas.



En un breve informe publicado en su sitio web, el organismo indicó que la entidad de Boedo fue castigada por haber infringido “el artículo 3-335 del reglamento interno de FIBA y no haber honrado un laudo del Tribunal Arbitral de Baloncesto”.



Entre las instituciones sancionadas, además de San Lorenzo, figuran Uberlandia (Brasil), Recreativo e Desportivo do Líbolo (Angola) y Achilleas Kaimakliou (Chipre).



Si bien no se hicieron públicos los jugadores que plantearon reclamos a FIBA a través de sus representantes se supo que el uruguayo Mathías Calfani (hoy en el Kawasaki Brave, de Japón), los estadounidenses Donald Sims (en Aguacateros de Michoacán, México) y Eric Dawson (Defensor Sporting, Uruguay), el canadiense Joel Anthony y el nigeriano Gani Lawal exhibieron documentación para cobrar salarios atrasados de la entidad de Boedo.



Por lo pronto, el equipo 'azulgrana', actualmente conducido por el DT Facundo Muller, no podrá efectuar incorporaciones hasta tanto no regularice su situación.