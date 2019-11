Ficción e inteligencia artificial se unieron para que adolescentes hablen online de violencia

Más de 100.000 adolescentes de Argentina hablaron online sobre inadecuadas prácticas de sexting y violencia de género en redes sociales, gracias a una iniciativa que unió a guionistas con un sistema de inteligencia artificial (IA).



Los argentinos Nicolas Ferrario -guionista- y Gastón Gertner -especialista en ciencias del comportamiento- son los creadores de esta propuesta que surgió de su startup Talk2U y que presentaron ayer durante la jornada Tecnología, Adolescentes y Género (TAG) de la Iniciativa Spotligh en el país.



Ellos crean un personaje -un bot- que habla con los usuarios sobre una temática "con el objetivo de cambiar comportamientos a través de la empatía", explicó Ferrario.



En Argentina el personaje fue Nati Luetto, una experiencia "que hicimos con Unicef " y que tomó como eje la práctica inadecuada del sexting (envío online de mensajes e imágenes sexuales) y la divulgación no consentida de fotografías o videos íntimos entre adolescentes.



Nati, de 19 años, contó en sus redes sociales que su pareja difundió un video íntimo sin su consentimiento, relató que no dormía por esta situación, habló de su angustia, del miedo a contarle a su papá...y "se logró que más de 100 mil adolescentes interactuaran", contó el guionista.



"El resultado que obtuvimos en esta prueba piloto fue que nueve de cada diez usuarios dijo que era como hablar con una amiga, y ocho de cada diez dijo haber aprendido algo en relación al tema", detalló a Télam, Ferrario.



Esa conversación online "posibilitó que obtuviéramos una serie de datos que permitieron a Unicef hacer un informe sobre comportamiento adolescente", agregó.



Además "elaboramos guías pedagógicas para docentes con el fin de otorgar herramientas y estrategias para llevar contenidos temáticos al aula sobre sexting y difusión de imágenes online no consentidas para trabajarlas en escuelas porteñas".



Los profesionales argentinos están haciendo este proyecto también en Brasil, y allí la protagonista es Fabi Grossi.



"Más de un millón de adolescentes hablaron con Fabi sobre seguridad digital, cifra que queremos alcanzar en 2020 en Argentina", señaló el directivo.



Los resultados en el país vecino "son similares a los que vamos recabando a nivel local. Y tenemos más datos: por ejemplo, que por cada usuario que agrede a Fabi hay 14 que la defienden".



Además "Unicef Brasil nos fue pidiendo información más específica, por ejemplo, por edades y temáticas y contextos socio-culturales, lo que permite hacer un diagnóstico y pensar acciones y hacer propuestas de políticas públicas".



"Procesamos grandes volúmenes de datos de experiencias interactivas para generar información valiosa de comportamiento y aprendizaje", destacó el profesional.



El proyecto está en español y portugués, y también se replicó en inglés y ucraniano.



Ferrario adelantó a Télam que "tenemos en desarrollo otros chatbots: sobre bullying y ciberbullying, sobre embarazo adolescente, sobre paternidad digital (adultos acompañando a sus hijos online) y otro basado en hecho reales donde dos hermanos venezolanos que llegan a Brasil son recibidos con hostilidad".



TAG fue un espacio donde también presentaron sus experiencias en talleres con adolescentes y niños relacionados a violencia de género online, las organizaciones Faro Digital, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva, y la Asociación Civil Trama.



Allí, además, se presentó la publicación "Hacia un mapeo y análisis de la violencia de género en entornos digitales" de Spotlight Argentina, escrita por Gisela Grunin con la asistencia del equipo de la ONG Latinlab.



Al cerrar la jornada, que se realizó en el Centro Cultural de la Ciencia, Mariana Isasi, oficial de enlace del Fondo de Población de Naciones Unidad (Unfpa) en Argentina, resaltó: "Esperamos que surjan reflexiones, posibilidades y articulaciones de trabajo orientadas al monitoreo de situaciones de violencia de género digital entre adolescentes, con vistas a delinear en una segunda etapa estrategias de trabajo e intervención".



TAG reunió a representantes de ONGs, el sector estatal y el privado y organismos internacionales.