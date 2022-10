El lanzamiento de la candidatura de Silvio Atencio, a varios meses de que se realicen las elecciones del 2023 en la provincia, llamó la atención. Pero no por querer buscar el principal sillón de Valle Fértil, sino porque formó una lista en la que ubicó a Sergio Uñac como gobernador y a Omar Ortiz como diputado departamental.

Esto generó que el posteo en redes sociales fuera de los más comentados entre los vallistos, ya que llamó la atención que Atencio afirmara las candidaturas de dos dirigentes políticos que aún no se pronunciaron al respecto y que incluso mantienen un alto hermetismo en este sentido.

Publicidad

Al ser consultado por esto, el actual diputado provincial afirmó que "es cierto que Uñac y Ortiz no han manifestado su candidatura, pero es el anhelo que tengo de llevarlos en la lista, ya que considero que por su trabajo político en la gestión me darán más potencia a mi campaña". Con esta afirmación, Atencio no duda de que "Uñac está habilitado para participar por un nuevo mandato al frente del Ejecutivo local".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Dijo además que "la decisión de lanzar la candidatura la tomé luego de haberlo hablado con el jefe del partido, Sergio Uñac, y con el intendente Omar Ortiz. Lo hice luego de cerrar algunas cosas fundamentales para poder iniciar la campaña en el departamento, que me dieron la pauta que contaba con el apoyo ciudadano para lograr el objetivo con las urnas de por medio".

Las candidaturas oficialistas

Valle Fértil se convirtió en el departamento con más candidaturas lanzadas dentro del oficialismo del Frente de Todos. Es que a la intención expresada por Silvio Atencio, se suma el reciente lanzamiento de la funcionaria municipal de Desarrollo Humano, Martha Contreras.

Pero también surgieron otros nombres como el de Mario Riveros, profesor de la escuela agrotécnica del departamento y con pasado vinculado al Concejo Deliberante. También asoma Juan Pablo Teja, empresario que utilizó su terreno en Astica para desplegar un cartel de dimensiones importantes para dejar bien en claro que busca ser el intendente en las elecciones 2023.

Publicidad

Y, dentro del armado del Frente Renovador, se lanzó a la intendencia Ángel Carrizo, el exjefe comunal.

El armado de la oposición vallista

El espectro opositor comenzó a establecerse y desde hace un par de meses atrás se iniciaron las primeras reuniones impulsadas por dirigentes provinciales de Juntos por el Cambio. En estas reuniones se lo vio al concejal de Ideas, María Luna, junto a dirigentes del bloquismo disidente, radicalismo y Producción y Trabajo.

Esto se dio como un efecto contagio de lo que fue produciéndose a nivel provincial con los puentes que se fueron tendiendo entre los dos frentes opositores que más votos obtuvieron en las legislativas, como es el caso de Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto.