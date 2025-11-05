Finalizó la repavimentación de calle Lemos en el departamento Rawson

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan anunció la finalización de los trabajos de repavimentación en calle Lemos, departamento Rawson, cumpliendo con un compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego. La obra se enmarca en el plan provincial de recuperación y mantenimiento vial que se ejecuta en diferentes puntos del Gran San Juan.

Los trabajos, desarrollados por la Dirección Provincial de Vialidad entre el 27 de octubre y la fecha, abarcaron un tramo de aproximadamente 1.300 metros entre calle Doctor Ortega y calle 5, con un ancho de calzada que oscila entre los 6,80 y 7 metros. Esta intervención corresponde a la Etapa Nº 20 del programa de pavimentación provincial.

El proceso constructivo incluyó limpieza y preparación de la superficie, bacheo con mezcla bituminosa en caliente, aplicación de riego de liga y la construcción de la carpeta asfáltica definitiva. Estas tareas buscan garantizar la durabilidad y calidad de la infraestructura vial.

Desde la cartera ministerial destacaron que esta obra mejora significativamente la transitabilidad y seguridad vial en la zona, beneficiando directamente a vecinos, trabajadores y estudiantes que utilizan este corredor de manera habitual para sus desplazamientos dentro del departamento Rawson. La intervención representa un avance concreto en el plan de mejoramiento integral de la red vial provincial.