Finalmente, el Inaut publicará la web con estadísticas del Covid-19 en San Juan

Tras el conflicto entre el Gobierno y la Universidad Nacional de San Juan, uno de los ingenieros del Instituto de Automática de esa institución educativa, Daniel Patiño, informó que este jueves obtuvieron la autorización para publicar la página web con datos del coronavirus en San Juan. Como en un principio no tenían respuestas, hasta evaluaron buscar las webs de facultades nacionales o internacionales para poder subirlos.

“Yo realmente no entendía, no terminaba de comprender esta situación desde el lado de mis investigaciones. No es una página que va a atentar contra la seguridad de la provincia, es una simple página de investigadores que quieren mostrar los resultados de una investigación científica”, dijo Patiño a DIARIO HUARPE.