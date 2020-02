Financiamento por US$ 300 milhões para infraestrutura é aprovado

POR AGENCIA TÉLAM 04 de noviembre de 2019

O Governo nacional aprovou o modelo de Contrato de Empréstimo que será assinado com a Corporação Andina de Fomento (CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina) ajudará financeiramente a Argentina na execução do Programa Federal de Infraestrutura Regional, por um montante de até US$ 300 milhões.







O decreto refere que o objetivo do programa consiste em melhorar a infraestrutura econômica e social das províncias argentinas através do investimento público. As obras financiadas pela CAF beneficiarão as províncias de Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza e Neuquén.







Esta iniciativa tem as finalidades específicas de melhorar a transitabilidade da rede de transporte; aumentar a capacidade de geração e transmissão de energia; melhorar o controle dos recursos hídricos; e fomentar o turismo.







Para isso será financiada a coordenação do programa; a inspeção, auditoria, assistência técnica, ambiental e social; o gerenciamento ambiental e social; a auditoria externa; as despesas de avaliação e a comissão de financiamento.