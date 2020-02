Flamengo, con argentino Balbi, pierde en tiempo suplementario

Flamengo, con una buena participación del argentino Franco Balbi, cayó anoche ante Minas por 95-91, en dos tiempos suplementarios, en partido válido por la fase regular de la Liga de Básquetbol de Brasil (NBB) de Primera División.



Luego de una igualdad en 76 tantos en el gimnasio de Asceb de Río de Janeiro durante el período regular, el conjunto visitante tomó ventaja a partir de la destacada tarea del escolta Leandrinho Barbosa (ex NBA con Phoenix Suns y Golden State Warriors), responsable de 25 puntos y 3 asistencias para un elenco que sumó su sexta victoria en fila.



El juninense Balbi (ex Ferro y Argentino de Junín) acumuló 15 unidades (3-4 en dobles, 2-9 en triples, 3-5 en libres), 7 rebotes, 6 asistencias y un recupero en 38m.



Por su lado, el base uruguayo Gustavo Barrera (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) no aportó puntos en 15 minutos, aunque sí repartió 4 asistencias y diseñó un robo de balón.



Pese a la caída, Flamengo, que jugará semifinal de la Basquetbol Champions League Américas (BCLA) frente a Instituto de Córdoba, continúa siendo el líder de la clasificación, con un registro 15-3.



En el restante encuentro de la jornada, San Pablo le ganó por 75-74 a Paulistano, donde cumplió una soberbia performance el escolta dominicano Gelvis Solano (ex Olìmpico de La Banda), autor de una planilla de 12 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.