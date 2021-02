Flaqué en las puertas del podio y con destino europeo

En su vuelta a la categoría, después de casi dos años de ausencia, el sanjuanino pudo superar la rotura de motor en la final del sábado y ser protagonista para la segunda final de hoy domingo, donde luego de largar desde la 5ª colocación y de pelear con algunos adelantos en la largada logró llegar al 4º puesto final: “Clasificamos quintos a 3 décimas de la punta y en la largada de la final, algunos se adelantaron y perdí algunas posiciones que pude recuperar. Quedé 4º y fui a fondo en toda la carrera, llegando cerca de Aldrighetti que estaba tercero pero se me hizo difícil poder pasarlo porque veníamos muy parejos, asi que bueno, terminé 4º la carrera y creo que bastante bien para hacer un año y pico que no corro” comentó Fabián al finalizar la carrera de hoy domingo.

La participación del sanjuanino es solo por esta fecha, y no tiene asegurada su continuidad en la próxima temporada 2021 que arrancará en Marzo, sin embargo el buen resultado sirve de motivación y entrenamiento y no se olvida de saludar a los sanjuaninos y a sus sponsor: “Quiero agradecer a todos los sanjuaninos a mis sponsor que me apoyaron en esta carrera, un abrazo y un cariño grande para todos” finalizó Fabián que mañana lunes 1º de marzo parte hacia Europa.

El sanjuanino permanecerá durante un mes en el viejo continente, ya que trabaja en el asesoramiento deportivo o couching del piloto chileno Benjamín Hites en la GT World Champions Europa donde el piloto trasandino participa en la categoría GT3 con una Ferrari. Los test comienzan en Barcelona, en el circuito de Montmeló el 4 y 5 de Marzo, para pasar después a Zandvoort en Holanda, Misano en Italia, Nürburgring en Alemania, volver nuevamente a Italia para girar en Monza y finalizar en Francia en los circuitos de Paul Ricard y finalmente en Magny Cours el 31 de Marzo.

TRSERIES – FINAL - Buenos Aires - Domingo 28/02/2021

1º FRANCO MORILLO - Fiat

2º DI PALMA, STEFANO – Fiat

3º ALDRIGHETTI, FACUNDO – Mercedes

4º FLAQUÉ, FABIÁN – Toyota