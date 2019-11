Flow estrena un documental sobre Martín Palermo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La plataforma Flow estrena este jueves "Titán: El documental de Martín Palermo", el filme sobre el ex goleador de Boca y Estudiantes de La Plata, hoy director técnico.



La película cuenta con los testimonios de Carlos Bianchi, Guillermo Barros Schelotto y Roberto Abbondanzieri, entre otras figuras destacadas del mundo Boca.



El filme recorre la carrera de este delantero que tuvo hitos particulares: desde hacerle dos goles al Real Madrid en la final de la Intercontinental del 2000 hasta a errar tres penales en un partido con la selección argentina en la Copa América 1999.



"Titán" es un proyecto audiovisual encarado por tres uruguayos: el productor audiovisual Gonzalo Lamela y los ex jugadores Álvaro "Chino" Recoba e Iván Alonso.



Lamela es, además, el creador y director de Ecocinema, la primera plataforma internacional de cine itinerante que utiliza energía solar para su funcionamiento.



Los ex jugadores sumaron sus conocimientos del mundo del fútbol y de la superación personal como modo de vida.