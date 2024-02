El lunes 23 de octubre de 2023 quedará en la memoria de la pequeña Francesca Cuello quien se vio envuelta en las llamas de un brutal incendio que consumió casi toda su casa en Valle Fértil y a ella le dejó heridas y quemaduras en el 80% del cuerpo. A casi cuatro meses de ese día, Francesca ya fue dada de alta, pero necesita ayuda de todo San Juan para comprar los elementos que necesita recuperarse.

Amanda Castro, la mamá de Francesca contó a DIARIO HUARPE que el incendio le causó quemaduras a Francesca en buena parte del cuerpo incluyendo los muslos, brazos, costilla, pecho, en el rostro y una seria lesión en la mano izquierda. A esto se sumó que la niña inhaló humo que dañó las vías respiratorias.

Se cree que el incendio de la casa de calle San Luis en San Agustín comenzó por un cortocircuito. Foto: Gentileza.

Francesca estuvo muy grave, se formaron cadenas de oración para rogar por su recuperación. Los primeros días fueron un calvario para la niña y su familia. Le hicieron numerosas cirugías, pero de a poco la niña se recuperó y recibió el alta el 1 de diciembre. Esta mamá de 33 años contó que las heridas ya se curaron un poco y no tiene tanto riesgo de infección, ahora lo que sigue es ayudar a la cicatrización de todas les lesiones.

Amanda contó los médicos pretenden evitar que se formen queloides que son estas cicatrices que se ven como protuberancias que se forman por un exceso de colágeno en la piel durante la curación de una herida. Para evitar que se formen estas queloides la pequeña Francesca debe utilizar una prenda de compresión que ayude a que las cicatrices no sean tan grandes.

"Mi hija tiene que utilizar una máscara y una malla de compresión para el torso y las piernas, además debe utilizar una férula para la mano izquierda", contó la mamá de la niña vallista. Amanda contó que ya se contactó con un fabricante de las férulas en San Juan y con un comercio de ortopedia que le pasaron un presupuesto de $835.000 para poder comprar todo lo que necesita la niña.

Los Cuello se fueron a vivir a lo de una hermana de Amanda mientras esperan contar con su casa. Foto: Gentileza.

Esta mamá contó que Francesca no tiene obra social porque su padre, Diego Cuello no cuenta con trabajo en blanco. "Mi marido hace trabajos como albañil, con eso nos alcanza para los gastos básicos, pero no llegamos a pagar los elementos que necesita Francesca", aseguró esta madre.

En medio de esta necesidad la familia organizó una serie de actividades solidarias que incluyeron colectas de dinero, un sorteo que se organizó en Valle Fértil, además ya generaron una cuenta a nombre del papá de Francesca en la que la gente puede aportar su dinero.

Estos son los datos de la cuenta a la que se puede aportar dinero.

La mamá de la pequeña Francesca contó que además está comenzando a hacer gestiones ante el Gobierno de San Juan para que la ayuden con estos gastos. Es que si bien ya están consiguiendo el dinero para la compra de todos los elementos, estas cosas se deben ir renovando cada seis meses, "como es una malla que recubre el cuerpo la debemos cambiar para acompañar el crecimiento de nuestra niña", contó Amanda.

Mientras toda la familia busca recaudar el dinero para poder afrontar la recuperación de Francesca, hay otro tema que preocupa a todos. Es que falta un mes para la vuelta a clases y aún resta saber si Francesca podrá empezar el segundo grado de manera presencial en la escuela Provincia de Formosa en Valle Fértil.

Amanda contó que tras el dolor por las quemaduras y la posterior internación, Francesca está de buen ánimo y siempre optimista. La pequeña hasta se tomó unos segundos para grabar un mensaje para la gente que aún la tiene en sus oraciones o que aporta algún dinero para su tratamiento. "Hola soy Francesca Cuello, gracias por preocuparse por mí, los amo mucho un besito", aseguró la pequeña.