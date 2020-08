Francisco Domínguez, el sanjuanino que apuesta a la enseñanza de robótica y programación

Francisco Domínguez es un joven de 27 años fundador de Instituto Vinci, un centro de enseñanza de habilidades tecnológicas para adolescentes, donde jóvenes de 8 a 17 años aprenden animación, modelado en 3D, programación, desarrollo de videojuegos y robótica.

“Es toda enseñanza basada en proyectos, o sea que hacen mientras aprenden. Entre los docentes tenemos diseñadores, ingenieros, bioingenieros; hay de todo”, cuenta Francisco.

El proyecto se instala como un emprendimiento dentro del programa Incubados en el San Juan Labs que depende de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia.

“Empecé en 2015 una fábrica de impresoras en 3D a medida, vi el potencial que tenía eso en la parte educativa y pensé 'qué bueno que está hacer una pieza desde un diseño y a partir de ahí hacer una carcasa de un robot, enseñar robótica y programación' porque todas las instrucciones se necesitan programar”, cuenta sobre el origen.

Los modelados en 3D son parte de la competencias que aprenden los jóvenes. Foto: Mariano Martín/DIARIO HUARPE

El Instituto Vinci busca dar herramientas para los oficios que se presentan en el mercado laboral actual. "El proyecto tiene una visión global, tiene el objetivo de estar en una plataforma virtual y así llegar a más chicos. No nos sirve cambiar la cabeza de los pocos que puede llegar acá al instituto, sino que queremos hacer un cambio cultural tecnológico y para eso partimos de las bases que son los chicos", agrega.

Además, el instituto es uno de los pioneros en la provincia en la educación digital, también conocida como e-learning. “Dentro de poco lanzamos una plataforma con los cursos que tenemos que consiste en un soporte con profesores en vivo, porque nos tenemos que ocupar de que los chicos terminen las clases, de que hayan grupos y que se sientan parte de algo. No solamente ellos estudiando o viendo videos en sus casas, porque sería lo mismo que ver videos en YouTube o cualquier plataforma, sino que se cumplen ciertos objetivos. Después tenemos clases de revisiones grupales, de mentoreo y acompañamiento”, asegura.

La robótica se aprende mediante diferenes competencias como programación y diseño de proyectos. FOTO: Mariano Martín/DIARIO HUARPE

Francisco asocia la elección de las materias a competencias necesarias en el mercado laboral actual que pueden ser desarrolladas con mucha más facilidad en la adolescencia y que, según él, son poco conocidas o se llega ahí por casualidad. “Tenemos chicos de 10 años que ya programan, que vienen con sus ideas porque se les ocurrió y ya lo pueden desarrollar”, agrega.

Por otro lado, cuenta que observando a sus hermanos adolescentes pudo analizar sus intereses y detectó las inquietudes que tenía esa generación: “Hoy los chicos quieren todo rápido, no tienen muchas motivaciones. Son una generación bastante particular y siguen con el mismo sistema educativo que teníamos nosotros y que tenían incluso nuestros abuelos. Ahí me di cuenta que necesitaban un cambio. Hay que replantear todo en realidad“, subraya.

Por último, cabe destacar que a la institución llegan chicos de departamentos como 25 de Mayo, Sarmiento y Caucete, además de chicos neurodiversos.