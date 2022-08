Franco Aranda salió al cruce por la Ley de Lemas y cuestionó a los legisladores provinciales. El referente del Frente Renovador aseguró que la normativa ensucia la democracia y acusó al Gobernador Sergio Uñac de tener miedo a perder el poder.

A través de un video publicado en las redes sociales, Aranda difundió su postura sobre la denominada Ley de Lemas o de doble voto simultáneo. El representante del partido de Sergio Massa aparece en una reunión realizada en el local de su fuerza política e interpeló a los diputados: “Yo me pregunto qué van a hacer nuestros legisladores del Frente de Todos ¿Se van a sentir orgullosos de votar la Ley de Lemas o no? ¿Se sienten presionados o no?

“Ley de Lemas ensucia la democracia porque desvirtúa el voto directo. Cuando vamos a los departamentos y le preguntamos a la gente si conocen la Ley de Lemas, nos dicen que no la conocen”, expresó el exintendente de la Capital.

Para Aranda, si el nuevo sistema electoral es difícil de explicar, no tiene utilidad para el pueblo. “Los sanjuaninos estamos orgullosos con el aporte de la democracia con el voto femenino”, agregó.

Además, durante su discurso recordó la figura de Sarmiento y su pensamiento sobre la necesidad de fomentar una ciudadanía crítica. “Sarmiento dijo que hay que formar ciudadanos que sean emprendedores y críticos. "Quiero un San Juan donde la gente pueda pensar diferente, porque hay un montón de compañeros aquí que no pueden salir en la foto porque los echan del trabajo”, declaró.