Frederic afirmó que hará eje en desarrollar una “perspectiva de género” dentro de la Policía Federal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó hoy que uno de los ejes de su gestión será promover derechos y bienestar dentro de la Policía Federal y también desarrollar una “perspectiva de género” dentro de la institución.



La funcionaria habló en el acto de jura de las nuevas autoridades de la PFA, los comisarios generales Juan Carlos Hernández y Osvaldo Rubén Mato, quienes fueron designados como jefe y subjefe de la fuerza, respectivamente.



Luego de entregar banderolas conmemorativas a los jefes salientes en el patio de las palmeras del Departamento Central de la fuerza, Frederic expresó: “Es un honor estar en este lugar y participar de este acto. Un evento que es un reconocimiento a la trayectoria, a la idoneidad, a la competencia profesional, a la ética y a la sensibilidad también de quienes, a partir del viernes y con la jura de hoy, se convirtieron en jefe y subjefe de la Policía Federal Argentina”.



En su discurso, la ministra manifestó que uno de los principales ejes de su gestión será fortalecer la investigación criminal: “La PFA ha emprendido ya ese camino, que habrá que fortalecer y mejorar, pero también cuenta con otros cuerpos policiales muy sólidos”.



“Otro punto fundamental en esta nueva etapa está dirigido a promover derechos, bienestar y también desarrollar una perspectiva de género dentro de la institución. Creemos que no se le puede pedir a ningún uniformado un buen servicio si no procuramos que las condiciones en las que desarrollan su responsabilidad sean las más adecuadas”, enfatizó.



La titular de la cartera de Seguridad agregó que otro puntal de su gestión será “el control y la transparencia” de los que desempeñan su tarea “con responsabilidad, criterio y apego a la ley”.



“Nosotros confiamos en los hombres y mujeres que integran la institución, sabemos de su dedicación, de su trabajo, capacitación y horizontes profesionales. Queremos transmitirles que vamos a trabajar con ustedes”, afirmó Frederic.



Agregó que todas aquellas iniciativas y propuestas que la Policía, a través de su conducción, les acerque, van a ser parte de la gestión de Gobierno.



Por su parte, el flamante jefe de la PFA expresó: “Agradezco profundamente al presidente de la Nación, quien me ha enaltecido con la posibilidad del ejercicio de este cargo, transmitiéndole el compromiso de cumplir con decisión y lealtad cada uno de los lineamientos que sean trazados”.



“Asumo convencido de que la excelencia institucional se construye a partir del estímulo vocacional, la administración eficiente de los recursos, el eficaz auxilio a la Justicia y el bienestar de los efectivos y sus familias”, agregó Hernández.



La ceremonia contó con la presencia del jefe y la subjefa salientes de la PFA, Néstor Roncaglia y Mabel Franco; y varios funcionarios del Ministerio de Seguridad, entre ellos la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Cecilia Rodríguez; los secretarios de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks; de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional, Daniel Fihman.



Asistieron también la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y las autoridades de las otras fuerzas.