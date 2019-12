Frederic anunció que hará una convocatoria para "pensar un modelo argentino" de consumo de cannabis

POR AGENCIA TÉLAM

La ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, afirmó que "hay que hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis", y anunció que, a partir de enero del año próximo, convocará a organizaciones para "pensar un modelo argentino".



"Hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate", dijo Frederic en esta mañana en declaraciones a radio Metro.



Pero aclaró: "Drogas blandas, drogas duras no. Eso no es lo que estamos proponiendo", marcando una distancia con las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien planteó ayer que hay que estudiar la legalización del consumo y la comercialización de todas las drogas.



"No estoy en desacuerdo con Berni sobre la legalización, pero hay que empezar con las drogas blandas, y después ver de ampliarlo a otras. Argentina no es un país que este preparado para despenalizar las drogas duras", planteó la funcionaria de Seguridad a nivel nacional.



En ese marco, Frederic anunció que a partir de enero quiere "juntar a los actores que tienen experiencia en el tema y pensar un modelo argentino", en relación al consumo de marihuana.



"Hay que hacer un debate serio con actores que ya han avanzado, pensar una regulación y tomar los modelos canadiense, de algunos lugares de los Estados Unidos y el uruguayo para ver en qué medida nos pueden ayudar a nosotros", consideró.



En ese sentido, la ministra dijo que "el costo para el Estado de la persecución por trafico de marihuana es altísimo y el daño que causa es menor que el que causa el alcohol".