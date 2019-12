Frederic: "Si mantener a Hezbollah como organización terrorista protege a todos, estoy de acuerdo"

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó hoy que está "de acuerdo" en mantener a Hezbollah en el registro de organizaciones terroristas, ya que "lo importante es que la comunidad argentina esté protegida".



"Entiendo que hay que seguir el criterio de mayor protección para toda la comunidad; si la orientación política es mantener a Hezbollah como organización terrorista y eso nos protege más a nosotros, estoy de acuerdo, el punto es ese", dijo la ministra esta mañana en diálogo con radio La Red.



En julio pasado, a pocos días del 25 aniversario del atentado contra la AMIA, el ex presidente Mauricio Macri decidió abrir el registro e incluir en él a Hezbollah como organización terrorista.



Antes de asumir en el cargo, Frederic había afirmado que la creación del registro "es comprarnos un problema que no tenemos", y que la iniciativa "fue una exigencia de Estados Unidos al gobierno" de Macri.



"Mi frase sobre Hezbollah fue sacada de contexto cuando yo trabajaba en el Conicet", aclaró hoy la ya en funciones ministra de Seguridad, y añadió: "Lo importante es seguir el criterio de mayor protección de toda la comunidad argentina".



"La comunidad judía sufrió un atentado que le generó un daño sobre todo a ellos, pero también al resto de la comunidad argentina. Somos parte de la misma comunidad y el principio que tiene que regir es el de protección para todos", argumentó.



Sobre Hezbollah, indicó que "tiene muchas vertientes, una política, otra terrorista... hay cinco ramas, acá lo que hay que tener en cuenta es la ubicación geopolítica de la Argentina y los alineamientos que decidan en este gobierno".



"Hezbollah tiene una actuación sobre todo en el hemisferio norte y la tuvo en la Argentina aparentemente; es muy confuso saber qué pasó con la AMIA porque la Justicia pasó varias veces sobre el caso y todos sabemos lo que ha ocurrido con esas actuaciones judiciales", agregó, y dijo además que los peligros de Hezbollah están "más asociados al hemisferio norte que al hemisferio sur".



"Si realmente la organización Hezbollah es un peligro para nosotros de acuerdo al diagnóstico que se haga desde otras instancias del Estado argentino, como Inteligencia, Cancillería, Poder Ejecutivo, bueno, no hay nada que hacer y mantener esa clasificación", concluyó.