Entre las políticas de la Municipalidad de Capital, el ordenamiento del tránsito y la forma de desplazarse dentro del microcentro era un punto importante a tratar. Durante el mes de octubre del 2021 se había comenzado a trabajar en un proyecto para sumar 25 kilómetros a las bicisendas que se unirían a la que actualmente va desde el Palomar al Centro Cívico. Finalmente se confirmó que en lo que resta del 2022, las obras no se iniciarán por no contar con la aprobación de los vecinos.

En el marco del Plan Estratégico Capital que se desarrolló este viernes por la tarde, el intendente capitalino, Emilio Baistrochi, contó que se está trabajando con los vecinos y autores de la Ciudad y que cada uno de ellos tuvo la oportunidad de exponer sus propuestas en pos de mejoras."Cuando llegamos generamos un plan de movilidad sustentable en donde se buscaba generar una priorización que tenía que ver en primer lugar con el peatón, el ciclista, el transporte de pasajeros, el de carga y por último los vehículos particulares. Esto va en contramano de lo que estamos acostumbrados, como el San Juan de hace 20 años, donde uno salía de su casa y dejaba el auto en la puerta del negocio y lo cierto es que las condiciones hoy cambiaron".

"El ingreso de las bicisendas en algún momento se va a dar. Hasta ahora no pudimos ingresar en el microcentro porque nos encontramos con el inconveniente de perder muchos espacios de estacionamiento, por otro lado, algunos frentistas no estuvieron de acuerdo con que la bicisendas pasen por el costado de su casa, ya que expresaron que les va a costar el estacionamiento o porque simplemente no está acostumbrado a esa visual", dijo Emilio Baistrochi a DIARIO HUARPE.