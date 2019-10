Frigerio: "Macri está echando a patadas a los narcotraficantes, que hoy tienen miedo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró hoy que el presidente Mauricio Macri "dijo que iba a echar a patadas a los narcotraficantes y lo está haciendo", por lo que esos delincuentes ahora "tienen miedo en la Argentina". Lo afirmó en Corrientes, en un un acto de Juntos por el Cambio junto al gobernador Gustavo Valdés. "El Presidente dijo que iba a echar a patadas a los narcotraficantes y lo está haciendo", sostuvo, y aseguró que "esos que les roban el futuro a nuestros hijos hoy tienen miedo en la Argentina". El ministro aseveró que así "hemos recuperado el respeto del mundo a los argentinos", algo que también, destacó, ocurrió con la organización de la reunión del G-20. Por su parte, el gobernador correntino anunció, en el acto en el Club San Martín de la capital provincial, que el viernes 18 de octubre a las 17 Macri encabezará aquí la marcha del "Sí se puede" que lleva adelante por 30 ciudades del país. El acto, precisó Valdés, se realizará en la costanera correntina, en inmediaciones del puente interprovincial "General Belgrano". "Mauricio Macri es el amigo de los correntinos y le vamos a decir que los correntinos sí podemos, porque tenemos que decir que no es lo mismo un Presidente de la Nación que una Presidenta que nos daba la espalda; cuando íbamos a pedir por nuestra gente humilde nos decían que no, no porque no necesitáramos, sino por cómo pensamos", comparó Valdés. En ese sentido, Frigerio sostuvo que desde la gestión de Macri "se terminó la política del látigo y la chequera", por lo que "no podemos volver atrás". Frigerio habló luego de la presentación de los candidatos que encabezan la lista de diputados nacionales de la alianza Encuentro por Corrientes+Juntos por el Cambio, Jorge Vara e Ingrid Jetter. "Reconocemos que este esfuerzo para muchos fue demasiado, pero el Presidente escuchó y cambió para que la Argentina tenga ese futuro que es posible, porque sí se puede tener una Argentina distinta. Lo que nos une son los valores y la libertad", dijo el ministro. Y subrayó que "vamos a llegar al ballotage y ahí arranca otra historia; depende del esfuerzo que hagamos en estas semanas".