Fuertes imágenes: brutal agresión a un joven en Córdoba causa indignación en el país

El silencio de la madrugada en el barrio de Nueva Córdoba se vio interrumpido este domingo por una violenta confrontación. Un grupo de jóvenes protagonizó una pelea que culminó con uno de ellos tendido en el asfalto. El suceso, que tuvo lugar alrededor de las cinco de la mañana a la salida de un boliche, generó gritos y desesperación entre los testigos.

Según el relato de una vecina a ElDoce.tv, la agresión ocurrió en la calle Rondeau al 270. Por motivos que aún se desconocen, un joven fue atacado a golpes y patadas, lo que provocó que cayera al suelo inconsciente. La escalofriante secuencia fue registrada en video por habitantes de la zona, quienes observaron con impotencia el brutal ataque.

Publicidad

"Se empezaron a pelear y en un momento el chico quedó inconsciente. Llamamos a la Policía al ver lo que pasaba. Vimos que le metieron una patada cerca de la cabeza y no respondía", detalló la testigo. La misma persona lamentó que ni el personal de seguridad del local nocturno ni los agentes de la fuerza pública actuaron de inmediato para asistir al joven.

Momentos de mucha violencia en Córdoba

La testigo aseguró que, tras una primera llegada de la policía, el joven agredido reaccionó, buscó a sus atacantes y la pelea se reanudó. Luego de este segundo enfrentamiento, los involucrados se dispersaron. "Nadie hizo nada, solo tirar gas pimienta para sacar a la gente", agregó la mujer.

Publicidad

Desde la Policía de Córdoba, por su parte, confirmaron haber recibido múltiples llamadas de emergencia alertando sobre la pelea. Sin embargo, informaron que al llegar al lugar, no encontraron a nadie para tomar declaración o formalizar una denuncia. Por el momento, no hay detenidos ni informes oficiales de heridos, lo que dificulta el avance de la investigación.