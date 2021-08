Garbarino pagó parte de sueldos adeudados a empleados sanjuaninos, pero a dos no: ¿Qué pasó?

La pandemia de coronavirus acrecentó la crisis de algunas empresas. Garbarino fue una de ellas. La firma, que dirige Carlos Rosales a nivel nacional, estuvo a punto de la venta, pero hace dos meses todo se paralizó porque su mayor oferente declinó sus ganas de comprarla. Esto trajo aparejado algunas demoras e incumplimiento con empleados y acreedores. Si bien estas falencias ya las venía acarreando de antes, todo se acrecentó. Sin embargo, y en medio de este contexto desventajoso, la empresa cumplió esta semana con parte de los salarios adeudados a sus trabajadores sanjuaninos.

Mirna Moral, titular del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), dijo a DIARIO HUARPE que la firma cumplió con el 20% de los sueldos adeudados a los empleados. La masa de deuda que tenía con cada uno de ellos alcanzaba los $200.000, aproximadamente. Para el cumplimiento de esto tuvieron en cuenta la jerarquía alcanzada y también la antigüedad que tienen.

La sindicalista confesó que esto alcanzó a 43 de los 45 trabajadores sanjuaninos. Moral relató que hubo dos empelados que no percibieron este saldo en concepto de deudas. Esto no significa que la firma no tuviese en falta con ellos, sino que al parecer ‘el señor Garbarino’ se habría molestado porque estas dos personas presentaron una carta a documento intimándolos al cumplimiento pago con el condicionante que si no cumplían se daban por despedido.

Claramente ahora vendrá un proceso judicial, en el caso que la empresa haga lo contrario y deje de lado este incumplimiento tardío, todo eso quedará en la nada, si es que no persiste el reclamo por parte de los empleados. “Garbarino ha tomado la decisión de no pagarles”, contó. Por ese motivo el SEC buscará accionar en conjunto con la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

Más allá de este detalle puntual, Moral dijo que no hay ninguna otra novedad con respecto al futuro de Garbarino. Lo último se dio a comienzos de esta semana cuando cerraron la sucursal que estaba sobre peatonal Rivadavia, pleno centro sanjuanino. Al parecer tenían una abultada deuda de alquiler, ya que pagaban un millón de pesos de manera mensual. Fuentes cercanas al comercio dicen que no pagaban hace prácticamente un año.

Producto del cierre de ese local, algunos empleados fueron reubicados en la sucursal del Híper Libertad. Sin embargo, hay una cláusula legal en la que muchos se ampararon y consistía en darles la facultad de ir o no a cumplir sus funciones en ese shopping. Esta medida contempla la disponibilidad de medios para efectuar el traslado y que no sea oneroso para el trabajador. Por eso algunos optaron por no ir hasta allí, aunque siguen vinculados a la empresa.

La sindicalista relató que otros de los inconvenientes que tienen es que la mayoría quedó sin obra social. A los que tenían Omint no le renovaron los planes de salud por lo que tuvieron que afiliarse nuevamente, aunque con un aporte mucho mayor. Hubo algunos que consultaron en Osecac para hacer un traspaso, pero Moral, en su rol de directora de esa prepaga, les dijo que no era conveniente porque iban a tener que cumplir un periodo de carencia de tres meses.