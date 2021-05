Gastronómicos sanjuaninos califican de “negativo” el recorte horario para bajar los casos de Covid

La pandemia de coronavirus no da tregua. En medio de la segunda ola de contagios, San Juan mantiene su ritmo de casos positivos en el orden de los más de 300 infectados por día. En un contexto nacional jaqueado por el virus, el Gobierno provincial renovó algunas restricciones, pero les agregó reajustes nuevos. Una de las novedades es que los bares y restaurantes tendrán que cerrar todos los días a las 0 horas. Esta medida fue calificada de “negativa” por los gastronómicos.

Luis Tallara, vocero de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, explicó a DIARIO HUARPE que estas nuevas medidas hacen que los locales de comida “mueran una hora antes”. El titular lo comparó con las restricciones que estaban activas desde mediados de abril en donde viernes y sábado podían estar abiertos hasta la 1 de la madrugada.

“Esto es una retracción. Es un gravísimo problema porque la juventud se mueve en esos horarios, esa hora es fundamental”, comentó.

El profesional argumentó que es una medida “negativa” porque “no hay una gran transmisibilidad del virus en bares y restaurantes”. Tallara dijo que los contagios no se dan en esos lugares porque cada uno de los presentes se moviliza en movilidad particular evitando el transporte público, además en los locales cumplen con los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus.

El nuevo protocolo, que elaboraron las autoridades, detalla que el aforo dentro de estos negocios es del 30%, es decir, que tienen una limitante un poco más estricta porque en la última nómina de restricciones se estableció sobre el 40% de la capacidad de ocupación. Además, si en esos locales hay un show programado el mismo debe regirse por ese tope o no más de 90 personas, el que sea menor de acuerdo al espacio habilitado. Este último ítem también tuvo una limitante debido a que las medidas del mes pasado dejaban una laguna en esa materia y apelaban al criterio particular de lo que se consideraba por “masivo” para no realizar ese estilo de presentaciones artísticas.

Tallara se alejó un poco de su rol empresarial y se puso la chaquetilla de médico, tal como reza su título universitario. Con esa postura cuestionó la conjugación de los índices que llevan a calificar a la provincia como zona de alto riesgo epidemiológico. El doctor precisó que en San Juan faltan más testeos para llegar a determinar a ciencia cierta el grado de incidencia que tiene el virus en relación con la cantidad de personas. Entendió que esto es fundamental para hacer una observación más acabada de lo que está ocurriendo con la situación sanitaria.

Sin embargo, entendió el espíritu del decreto y coincidió en que la provincia debía adherirse, aunque espera que esto no implique ajustar más la economía en los próximos días. Las nuevas restricciones en San Juan comenzarán a estar vigentes desde las 0 del lunes 3 de mayo hasta el 21 de este mes, tal como lo expresa también el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) elaborado por el Gobierno nacional.