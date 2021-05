Afirman que cada vez hay más sanjuaninos que reclaman a obras sociales coberturas de Covid-19

La pandemia de coronavirus obligó a las autoridades a crear nuevos esquemas de salud para atacar el virus. En ese sentido las obras sociales debieron ajustarse a una resolución de la Superintendencia de Seguros de Salud que las incorporó en un plan médico para la cobertura al 100% de algunos aspectos relacionados con el Covid-19, aunque en San Juan son cada vez más los particulares que reclaman ante el organismo el incumplimiento por parte de las prepagas.

La titular local, Daiana Luna Font, comentó a DIARIO HUARPE que los reclamos de los afiliados van en aumento. La profesional explicó que todo se agudizó desde el último fin de semana largo, es decir, después de Semana Santa. Allí se presentaron varios sanjuaninos exponiendo que su obra social no se quería hacer cargo de las PCR. Este método de diagnóstico oscila entre los $4.000 a $8.000 por lo que termina siendo fundamental para el particular la cobertura de su obra social.

Luna Font dijo que a la Superintendencia llega directamente el reclamo por parte del beneficiario. Ellos no tienen el detalle de lo que la obra social está cubriendo en ese momento, sin embargo elaboraron una resolución para que todas puedan contemplar esta nueva patología. La titular relató que por una cuestión de tiempos hay muchos sanjuaninos que pagan de forma particular la práctica del hisopado, pero después piden el reembolso del dinero a la obra social y es ahí donde se aglutinan los reclamos.

“Corresponde, en primera instancia, que la obra social dé cobertura a la internación porque está dentro de los módulos sanitarios previstos”, explicó.

La profesional precisó que lo contemplado dentro del plan debe tener una cobertura del 100% en cuanto a la obra social, pero muchas de ellas sacan alguna resolución interna por la que determinan cuáles serán las prácticas que tendrán ese grado de cobertura si el plan es el premium, aunque si es un plan básico hacen solamente un subsidio al particular. “Algunas funcionan de esta manera”, insistió, pero mencionó que pueden reclamar basándose en la normativa que tiene el organismo.

Luna Font sostuvo que estas resoluciones de la Superintendencia no son generales, es decir, que no se aplican a todos los casos similares una vez que se falla a favor de un beneficiario, sino que operan en cada situación particular que se presenta luego del análisis pertinente de las condiciones de factibilidad de la prestación.

Qué cubre el plan médico

Las Resoluciones 326/2020 y 1095/2020 establecen los módulos prestacionales de atención de casos sospechosos y confirmados de Covid-19 y los valores de reintegro a que podrán acceder los Agentes del Seguro de Salud que los brinden. Por ese motivo, las obras sociales están obligadas a cumplir:

-Realización de test diagnósticos: PCR y/u otros.

-Traslados.

-Medidas de aislamiento.

-Internaciones.