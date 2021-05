Gattoni sobre Manantiales: "Esperamos poder encontrar un camino de acuerdo y solución"

El vicegobernador Roberto Gattoni, habló este martes sobre el proyecto de ley nacional que pretende declarar como reserva natural a la zona de Manantiales, la segunda autoridad provincial explicó que las diferentes acciones que se han iniciado para frenar la iniciativa que afectaría los intereses provinciales. Antes de terminar el vice aseguró que espera que esto no desencadene un "conflicto" entre la Nación y las provincias.

En rueda de prensa el funcionario explicó que el primer paso para encarar esta situación fue una reunión de la que participaron el gobernador Uñac, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, y los responsables de Minería y Turismo.

Como resultado de este encuentro se resolvió presentar dos proyectos de ley para tratar de garantizar que las zonas utilizadas por los sanjuaninos queden dentro de una declaración de Parque Provincial y se permita el uso del lugar para las diferentes actividades que allí se realizan. Todos trabajan contrarreloj para que estos proyectos sean tratados este jueves en la Legislatura local.

Gattoni explicó que la Cámara de Diputados de San Juan que él preside deberá tratar dos proyectos de ley, uno que establece la necesidad de expropiación y el otro para crear un área de reserva provincial buscando "blindar" este territorio cuyo control quedaría en manos de las autoridades locales.

Sobre el proyecto nacional que generó esta polémica en torno al uso de la zona de Manantiales, el vice explicó que si la zona se declara como Reserva de la Defensa, se impondrán "severas restricciones" a la utilización de recursos naturales. "Prohíbe usar del suelo para la actividad agropecuaria, no se puede hacer turismo, minería, hay que retirar los inmuebles por ejemplo el refugio de esquí de Manantiales, afecta el trabajo y economía de calingastinos", aseguró el funcionario quien destacó que incluso los productores agropecuarios llevan sus animales a pastar en la zona cerca del Río Los Patos y esto también quedaría prohibido.

Gattoni también habló del diputado santafesino autor del proyecto que establece la creación de distintas reservas en el país con las restricciones que esto implica. Se trata del diputado Germán Martínez del Frente de Todos que representa a la provincia de Santa Fe.. El funcionario relató que el diputado nacional por San Juan, Walberto Allende le llamó a su par santafesino para exponerle el punto de vista de San Juan y pedirle que desista, pero el santafesino no cambió su postura.

Germán Martínez es el legislador de Santa Fe que creó el proyecto de hacer las reservas. Foto: Parlamentario.com

"Entendemos que este legislador de Santa Fe no tiene correlato con lo que se considera un país federal, un país federal se construye dialogando consensuando y teniendo en cuenta qué pasa en cada una de las provincias yo no me imagino a un diputado nacional por San Juan intentando legislar sobre protección del Río Paraná", aseguró visiblemente molesto.

Luego agregó que para encarar este tipo de proyectos se debe respetar la impronta que el mismo presidente Alberto Fernández le quiere dar al país con un sentido federal, "respetando los territorios y a sus habitantes en este caso a los habitantes de Calingasta y a los sanjuaninos en general".

Antes de termina Gattoni se refirió a la actitud del diputado nacional José Luis Gioja quien apoyó el proyecto durante el debate que se dio en la Comisión de Presupuesto.

El vice evitó el conflicto y deslizó "No creo que el diputado este a favor, a lo mejor se le pasó inadvertido creo que no es momento de ponerse a juzgar acciones, omisiones o posturas personales creo que hay que salirse de ese escenario de hacer cacería de brujas sino que hay que aunar criterios y ponerse a pensar en cómo generamos la mejor condición para la provincia de San Juan y evitamos que este proyecto de ley genere las consecuencias que avizoramos que podría generar. Quien tomó una determinada actitud, o no hizo algo cuando lo debió hacer quedará para otro momento", opinó.

Qué pasó en la Nación

Mientras en San Juan se ha generado una gran movilización para tratar de frenar este proyecto, se supo que la iniciativa finalmente no entró en el temario para la próxima sesión de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto le da unos días a San Juan para continuar con las negociaciones y encaradas.

Horas antes de que se supiera que el proyecto no se tratará en la Cámara Baja, el mismo Gattoni deslizó la posibilidad de que el proyecto no sea tratado aún es probable que el tratamiento sea en la próxima sesión. Esperamos que haya alguna instancia de dialogo que genere alguna reacción en la Cámara de Diputados de la Nación y que haya la voluntad de retirar el proyecto y que de una instancia de tiempo para el dialogo y el consenso", había opinado Gattoni.

Antes de termina el legislador aseguró "esperemos poder encontrar un camino de acuerdo y solución sin que tengamos que llegar a un conflicto entre Nación y provincias.