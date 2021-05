Manantiales: envían dos proyectos a Diputados, uno para declararla área protegida y otro para expropiar

El caso Manantiales tiene un nuevo capítulo. Luego de que en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación se tratara un proyecto para declarar al lugar como reserva natural, desde el Ejecutivo provincial enviaron dos proyectos a la legislatura para buscarle una solución al tema. En el Gobierno hay malestar porque entienden que no se los consultó y que la movida nacional afecta los intereses económicos de San Juan.

Las iniciativas cuentan con el visto bueno del gobernador Sergio Uñac. Una propone la creación de un área protegida en toda la zona de Manatiales, ubicada en el departamento Calingasta, con lo que la provincia hace uso de la potestad para con los recursos naturales. La otra busca la expropiación del área en cuestión, para que pase a manos del Estado sanjuanino.

Con estas dos iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados de la provincia, lo que se intentará hacer es llegar a un punto intermedio, que no perjudique a los intereses locales y que se pueda cuidar Manantiales como área protegida. Una vez que ambos proyectos pasen por las comisiones que correspondan, la intención es que sean tratados cuanto antes (en la próxima sesión) en el recinto.

Según dijo a DIARIO HUARPE el secretario de Ambiente de la provincia, Raúl Tello, "lo que nosotros estamos buscando es lograr un punto intermedio, donde los sanjuaninos se vean beneficiados. Con la iniciativa nacional queda totalmente afuera la provincia".

A su vez, el funcionario encargado de la cartera ambiental cargó contra el avance que hubo a nivel nacional con este proyecto, al decir que "en la provincia no hemos sido consultados en tiempo y forma, además avasalla lo que significan las competencias provinciales".

En esta línea, Tello remarcó que con el proyecto nacional se verían afectadas las economías regionales que usan Manantiales para su desarrollo. "Se pone en riesgo actividades turísticas, la misma actividad de ganadería, las veraneadas, a la minería, entre otras", comentó.

Por último, afirmó que el proyecto nacional "es una ley que no tiene la licencia social, porque hay muchas personas que no fueron consultadas. Había que haber consultado a las provincias".

Lo más afectado

Según dijo el secretario de Turismo, Roberto Juárez, lo que se vería más afectado sería el turismo y el deporte, después de los pequeños productores ganaderos y agrícolas que ya producen en la zona. El funcionario aseguró que en los últimos años se venían desarrollando iniciativas tanto privadas como públicas en la zona. Entre ellos están por ejemplo los viajes al Arroyo Turquesa, uno de los puntos turísticos que más interés ha despertado a nivel nacional e internacional de San Juan. Este trabajo que se venía haciendo, acercando a personas amantes de la aventura y la naturaleza al lugar, podría quedar totalmente suspendido por la ley, según interpretan a nivel local.

Gioja: “Conseguí que no se trate la próxima semana”

Este lunes trascendió que el diputado nacional por San Juan firmó uno de los dictámenes de comisión a favor del polémico proyecto nacional, a pesar de la oposición de los calingastinos. El legislador habló con DIARIO HUARPE, negó haber firmado y aseguró que está haciendo todo lo posible para que no se trate en el recinto.

El exgobernador sostuvo que mediante gestiones propias en la cámara baja del Congreso, consiguió avances para frenar la iniciativa Manantiales. Dijo que no se tratará en de la próxima sesión.

Gioja dijo que está trabajando en “una estrategia inteligente” para que no se apruebe el proyecto y que ha tenido buenos resultados hasta el momento. “Hablé con las autoridades del bloque y en un principio hemos quedado en tratarlo más adelante”, explicó. La idea, aclaró el funcionario, es que no ingrese como lo hizo a la comisión que integra, como un proyecto secundario que se votaría tras otros más resonantes, sino tratarlo en particular, abrir el debate y que la provincia tenga la oportunidad de defender su postura.

El diputado contó que durante su gestión de 12 años a cargo de la provincia hubo una propuesta similar, cuando querían declarar la zona Parque Nacional y pudieron frenarlo. “Hicimos mucha fuerza para que nos lo transfirieran de vuelta a la provincia”, recordó, pero lo lograron porque Defensa no quiso volver a manos sanjuaninas el terreno.

Dato

Son alrededor de 400.000 héctareas las que conforman Manantiales.