Gioja aseguró que el oficialismo tiene como prioridad "terminar con los privilegios"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional José Luis Gioja aseguró hoy que el oficialismo parlamentario "acompañará el esfuerzo" del Ejecutivo y tiene como prioridad desde el Congreso "terminar con los privilegios y cambiar una injusta situación social".



"Habrá un programa legislativo para acompañar el esfuerzo que hace el ejecutivo, porque somos un equipo”, declaró y adelantó que las jubilaciones de privilegio serán debatidas en sesiones extraordinarias porque -ejemplificó- "hay haberes 20 veces mayores a la mínima" y eso "profundiza las desigualdades”.



El legislador aclaró que no se trata de los regímenes especiales, como los que abarcan a empleados de sanidad, expuestos a riesgos, o a los de los docentes, que son sistemas distintos, pero "no precisamente de privilegio" porque "tienen que ver con las tareas que cumplen”.



Gioja informó que la fórmula jubilatoria “se discutirá más adelante, cuando se cree una una comisión de especialistas que tenga los datos sobre la mesa para hacer un sistema solidario en serio y lo más sustentable posible”.



La reforma judicial será otro de los temas a analizar en el Parlamento en el período extraordinario de sesiones, contó el legislador.



"Este gobierno viene a cambiar una realidad en Argentina, terminar con los privilegios y cambiar una injusta situación social”, insistió Gioja, en declaraciones a FM La Patriada.



El presidente del Partido Justicialista apuntó que “en los últimos cuatro años se cerraron escuelas" y hubo "hospitales terminados sin profesionales, sin funcionar".



"Eso pasó y no debería suceder”, insistió Gioja, para quien "hay amplios sectores sociales que no la están pasando bien y las medidas (del gobierno) van en dirección a combatir eso".