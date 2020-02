Gobierno bonaerense regulariza empleados "precarizados" y define salarios para estatales y docentes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 5 horas

El gobierno bonaerense anunció hoy a los gremios de empleados públicos que "pasará a planta permanente a unos 4.500 trabajadores precarizados" y que el próximo viernes les hará una propuesta de aumento de sueldo, mientras en paralelo reactivó la paritaria docente y pasado mañana miércoles se reunirá una mesa técnica para definir la cuestión salarial.



En un tramo de las conversaciones con los sindicatos estuvo el gobernador Axel Kicillof, lo cual fue recibido con beneplácito y como un gesto político favorable.



"Le pedimos al gobierno que los trabajadores no podemos perder frente a la inflación y que es necesario recuperar el poder adquisitivo perdido. Tomaron nuestra propuesta y nos convocaron a una nueva reunión el viernes", explicó a la prensa el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Oscar de Isasi.



Isasi calificó como "positivo" el encuentro de hoy "no sólo porque marca el inicio de la paritaria en febrero sino porque la etapa de la pérdida salarial se cerró: con María Eugenia Vidal había una política a la baja salarial".



De Isasi destacó además que el gobierno "va a pasar a planta permanente a unos 4.500 trabajadores precarizados que por represalia, tras ser derrotada en las elecciones, la ex gobernadora Vidal los 'cajoneó'".



Aseguró que también "nos garantizaron la continuidad de los contratados que se vencen en marzo y se acordó la conformación de una mesa técnica para evaluar la forma de regularizar a esos trabajadores".



De Isasi resaltó además que en el final de la reunión "se hizo presente el gobernador, lo que es todo un gesto de respaldo político a los reclamos de los trabajadores".



Durante el encuentro, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y los ministros de Economía, Pablo López; de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y de Educación, Agustina Vila, describieron a los representantes sindicales el estado económico-financiero en que se encuentra la provincia y luego escucharon los reclamos gremiales.



Luego los representantes del gobierno se reunieron con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), la Unión Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).



El titular del Suteba, Roberto Baradel, aseguró que "planteamos todos los reclamos que tenemos los gremios, que no sólo tienen que ver con lo salarial sino también con la infraestructura, las condiciones de trabajo y la situación de los comedores escolares".



Baradel precisó que se advirtió también la necesidad de que devolver en forma urgente un remanente de la paritaria del año anterior y detalló que "se acordó que el miércoles comience la mesa técnico-salarial y ahí habrá definiciones".



"Tenemos que buscar mecanismos para que los docentes le ganemos a la inflación y recuperar el poder adquisitivo", dijo Baradel a la prensa, y destacó que Kicillof cerró el encuentro.



"Se acercó a la paritaria a saludar y decir que está comprometido con la escuela pública y que va a trabajar para que sea de calidad en conjunto con los docentes", graficó.



El titular de Udocba, Miguel Díaz, aseguró que en la reunión "hubo un clima de cordialidad que no tuvimos nunca" y dio a entender que los gremios no adoptarían medidas que impidan el inicio del ciclo lectivo el próximo 2 de marzo.



Para la secretaria general de la FEB, Mirta Petrocini, con la reunión de hoy "el proceso de negociación está en marcha" y precisó que esta semana funcionarán la mesa técnica salarial y la de salud laboral.



Petrocini aseguró que "pretendemos un incremento en la estructura salarial con un aumento del básico para no achatar la pirámide y que se garantice que también llegue a los jubilados", concluyó.



Kicillof había dicho que la intención es que "este año los maestros y las maestras le ganen a la inflación", y sostuvo que para eso se debe "encontrar el mejor de los acuerdos que se pueda plantear".