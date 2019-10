Gobierno chileno no analiza rebaja del boleto del transporte subterráneo a pesar de las protestas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La ministra de Transporte de Chile, Gloria Hutt, aseguró este mediodía que “las tarifas son una decisión que ya está establecida”, en relación al alza del boleto de transporte del Metro (Subte) de Santiago que provocó una ola protestas masivas bajo el lema “Evasión Masiva”, consistente en saltar el molinete para no pagar. Las protestas comenzaron de manera espontánea protagonizadas por estudiantes y usuarios de transporte subterráneo, aunque a través de Twitter y con el hashtag #EvasiónMasiva luego se empezaron a concertar nuevas manifestaciones. Los primeros reclamos comenzaron hace diez días con la evasión del pago del boleto, saltando los molinetas, pero ayer aumentaron en magnitud y violencia, generando destrozos, lo que llevó al Metro a suspender temporalmente varias estaciones de subterráneo. Según cifras entregadas por el presidente del Directorio del Metro, Louis de Grange, "los costos de esta violencia los estimamos entre 400 y 500 millones de pesos" (unos 700 mil dólares). El presidente Sebastián Piñera expresó a Radio Agricultura que si el clima de protestas continua “estamos estudiando la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado". "En algunos casos vamos a aplicarla porque para eso está la ley”, agregó, en referencia a esta herramienta que le permite a la justicia acelerar los procesos contra aquellos acusados de delitos de orden público o que afecten a la seguridad interior. Los manifestantes reclaman por un alza de la tarifa del boleto en el valor del tramo más caro en 830 pesos chilenos (70 pesos argentinos, uno de los más caros de Latinoaméricana). En Twitter, varios usuarios recordaron que no solamente el alza de la tarifa del boleto es la que molesta, sino también las declaraciones del ministro de Economía de Chile, Juan Andrés Fontaine, que días atrás comentó a la prensa que “quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”, en relación que más temprano los boletos del Metro son más económicos. En tanto, en las estaciones del Metro se vivía este mediodía una tensa calma, ya que en muchas estaciones había custodia policial a la espera de la llegada de manifestantes, aunque debido a los hechos de ayer, muchos usuarios prefirieron el uso de buses y otros medios de transporte para evitar escenas de violencia. La mayoría de las estaciones tienen un aumento en la cantidad habitual de guardias de seguridad privados, ya que según le contó a Télam un guardia que no quiso dar el nombre, “nos llamaron para resguardar la seguridad, aunque es poco lo que podremos hacer si llegan muchos manifestantes”. Según los usuarios, las manifestaciones pueden ser mayores a la salida de los estudiantes de los colegios y universidades, aunque durante el día ya se registraron evasiones masivas en algunas estaciones. Desde los altoparlantes del Metro avisan qué estaciones están temporalmente cerradas por las manifestaciones, para que los usuarios planifiquen su viaje. Los reclamos para la rebaja del boleto del Metro no solamente han llegada de parte de los manifestantes, sino que desde la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, quien a través de Twitter expresó "Presidente @sebastianpinera ¿no será el momento de dialogar con su gabinete, de escuchar a la gente, de buscar soluciones, y de echar pie atrás con el alza al transporte?”. Ayer, cinco molinetes de la Estación San Joaquín, en la populosa comuna homónima al sur de la capital, fueron destruidos por manifestantes, mientras otros se sentaron al borde de andenes, lo que afectó el desplazamiento de los trenes. En otro episodio, unas 150 personas que intentaron ingresar a la céntrica Estación Salvador se enfrentaron a carabineros a quienes lanzaron objetos contundentes, según la versión de la policía, que respondió con gases lacrimógenos. En otras estaciones los manifestantes accionaron los frenos de emergencia de los vagones, lo que generó una interrupción del flujo, mientras en una de las líneas una persona bajó a las vías, lo que mantuvo suspendido el servicio en más de un 40% de sus estaciones.