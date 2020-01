Gobierno quiere tomar la inflación local para ajustar lo que paga y cobra

Aunque todavía no se define desde cuándo, en la gestión uñaquista quieren darle utilidad plena al índice de inflación provincial que debutó en septiembre del año pasado, es decir el que mide y difunde el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE). Los contratos que firma el Estado por distintos servicios, la obra pública y hasta los sueldos se vienen actualizando en base a la cifra del INDEC y la intención oficial es hacerlo a futuro a través de la variación local de precios. En 2019, la diferencia entre ambos fue menor a un punto.

La provincia volvió a medir su propia inflación el año pasado, después de más de una década sin hacerlo a raíz del escándalo nacional por la manipulación de las estadísticas del INDEC. El dato es parte de un trabajo mucho más amplio que involucra al IIEE, que difundirá otros índices que son clave para determinar la marcha de la economía y que el Estado y los privados tomen decisiones.

En el Gobierno de Sergio Uñac no quieren que la cosa quede ahí. Evalúan que si no le dan toda la utilidad posible al índice local de inflación, no tendría demasiado sentido seguir invirtiendo en recursos humanos y técnicos para continuar midiéndolo mes a mes.

Una fuente calificada de la administración uñaquista aseguró que la aspiración es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial reemplace al nacional a la hora de actualizar lo que el Estado tiene que pagar y cobrar. El argumento: que refleja más fielmente la realidad de lo que sucede en la economía sanjuanina.

Si bien la conducta de los consumidores y el comportamiento del mercado están determinados mayormente por las políticas y las variables económicas nacionales, en la evolución de los precios hay pequeñas diferencias según la región o la provincia. Si se toma en cuenta el mes de diciembre, la inflación nacional fue 0,6 puntos más alta que la local. Pero en el acumulado de todo 2019, el índice provincial fue casi un punto más alto.

En un escenario inflacionario, las relaciones comerciales de todo tipo están bajo revisión permanente y se actualizan por índices predeterminados para que aquel que vende un producto o brinda un servicio no pierda plata y el que compra o contrata, no pague de más. Lo mismo sucede en todas las operaciones que interviene el Estado.

Si efectivamente el Gobierno aplica el número del IIEE, tendrá impacto no solamente en lo que paga el Estado sino también en lo que les cobra a los particulares por todo concepto. La inflación tiene incidencia directa o indirecta y en mayor o menor medida, por ejemplo, en la redeterminación del valor de la obra pública, en el ajuste de los contratos de los proveedores del Estado, en el avalúo fiscal que determina el impuesto Inmobiliario, en las cuotas del IPV (se actualizan por variación salarial, en el que a su vez influye la inflación), en la tarifa del OSSE y hasta en las tasas municipales. Igual pasaba con la cláusula gatillo que se estuvo aplicando hasta hace poco para subir los salarios de los empleados de la planta permanente y los contratados.

En las filas oficiales remarcan dos cuestiones. La primera, que el cambio sería justo debido a que el índice local es más representativo de lo que sucede en San Juan (se miden casi 18 mil productos en comercios de la provincia, mientras el INDEC combina las cifras de cada provincia y publica un promedio). La segunda, que se podrá utilizar a medida que se vaya consolidando y ganando confianza entre la gente.

En el Ejecutivo creen que puede haber salvedades por cuestiones razonables. Entre otras cosas, cuando el servicio que contrata la provincia incluye insumos que se producen en otro lado y aumentan a otro ritmo.

Última de 2019

El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) dio a conocer ayer que el índice de precios en San Juan aumentó un 3,1% en comparación a noviembre. Con el cómputo del último mes del año, el acumulado de 2019 fue de 54,6%.

Los rubros que más subieron en la provincia fueron Comunicaciones (11,7%) y Transporte (4,9%). Los que menos escalaron, Vivienda, Agua y Electricidad (0,7%) y Educación (2,1).

Así las cosas, la inflación en San Juan durante diciembre fue más baja que el 3,7% que midió el INDEC a nivel nacional. Mientras que el promedio anual local estuvo 0,8 puntos por encima del 53,8% del país.