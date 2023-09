"Golpeo más fuerte": la amenaza de Stipe Miocic para Jon Jones

Stipe Miocic se siente diferente antes de su próxima pelea por el título contra Jon Jones en UFC 295. Quizás sea que el excampeón de Peso Pesado no ha competido en más de dos años y que su última contienda terminó de manera devastadora a manos de Francis Ngannou en 2021. Sin embargo, con 41 años, pretende recuperar la corona y sorprender al planeta entero. En una entrevista con BetOnline.ag, no se guardó nada.

"Me tomó un par de peleas, pero después de un tiempo, dejé de importarme lo que todos pensaran. Simplemente ya no me importa. ¿Crees que voy a perder? Bien por usted. Vas a desperdiciar mucho dinero ahora. Vas a apostar en mi contra, vas a perder algo de dinero. Lo siento, pero pasemos a lo siguiente. Solía ​​pesar alrededor de 240, y en las peleas de Daniel Cormier seguía perdiendo peso. No sé", resaltó Miocic.

Además, Stipe sostuvo: "Estaba comiendo un montón de comida, pero seguía perdiéndola. Así que cambiamos algunas cosas en mi campamento y estoy comiendo mucho más y haciendo las cosas correctas. Definitivamente peso más de 240, es decir, 245 libras. Me siento fuerte, me siento bien. Tienes algunos golpes y moretones en el camino, pero es un campo de entrenamiento".

Ilusión de Stipe Miocic

"Sinceramente, me siento genial. Mi cabeza está justo donde necesito estar. Tengo un gran equipo conmigo, tenemos un gran equipo. En el gimnasio y en casa tengo mucha suerte. Creo que mi velocidad, mis ángulos y creo que el poder de mis golpes le darán problemas. Golpeo mucho más fuerte de lo que la gente piensa. Creo que tengo un gran coeficiente intelectual", reconoció.

Para complementar sus palabras anteriores, el propio Stipe Miocic también aprovechó para decir lo siguiente al respecto: "Siempre lo cambio y cuando pasa algo, encuentro una salida. Esta pelea significa todo. Creo que de esto se trata. Es lo que los fans quieren ver. Es una pelea que él quería, una pelea que yo quería. Dos de los mejores en esto, no hay nada mejor que eso".