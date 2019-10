Gómez Centurión reiteró que en caso de un balotaje apoyará "a quien prometa vetar la ley del aborto"

El candidato a presidente por el Frente NOS, Juan José Gómez Centurión, aseguró hoy que el espacio que lidera "vino para quedarse" y para "representar a los que hoy no tienen voz en la política", y anticipó que, en caso de que la elección se defina en un balotaje y que él quede excluido, pedirá a sus votantes que voten "a quien prometa vetar la ley del aborto".



Por otro lado, entendió que la dinámica de los debates presidenciales, tal como se desplegó en el que se desarrolló ayer en la Facultad de Derecho de la UBA y la semana anterior en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, "privilegia las condiciones actorales" de los candidatos y no las propuestas.



"Entre los dos debates, yo hice 40 propuestas", exclamó el candidato del Frente NOS en declaraciones a Radio Cooperativa, en las que pronosticó que, en las elecciones generales del próximo domingo, su espacio político llegará a "duplicar la cantidad de votos" que sacó en las PASO del 11 de agosto pasado, en las que su precandidatura cosechó el 2,67 por ciento de los votos.



Además, en la entrevista, Gómez Centurión cuestionó duramente a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de quien dijo que "no sabe nada de seguridad", y sostuvo que si vien "varias veces" se lo había dicho al presidente Mauricio Macri, "siempre priman las posturas políticas".



"En las carteras de Seguridad siempre van personas políticas a negociar y no personas técnicas que sepan del tema. Eso pasa tanto con Cristian Ritondo, en la provincia, como con Bullrich a nivel nacional", evaluó el candidato del Frente NOS.



Por otro lado, Gómez Centurión enfatizó que el proyecto político que él tiene y que trascenderá las próximas elecciones "es abrir un espacio para una voz que hoy no está representada en la política".



"Venimos para quedarnos", dijo Gómez Centurión, quien prometió dar a conocer por quiénes estaría integrado su gabinete en caso de que logre superar la instancia del próximo domingo e ingresar a un eventual balotaje.