Governo relança programa "Preços Cuidados", com 310 produtos e uma diminuição de 8% em média

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O Governo relançou o programa “Preços Cuidados”, que inclui uma lista que determina os preços de 310 produtos, com retorno e predomínio de primeiras marcas e uma redução em média de 8% com os atuais e que servirão como valores de referência para a cesta de alimentos das famílias argentinas.



“O destino do programa é cuidar e recompor a economia dos argentinos, porque deste modo entendemos que vamos favorecer a reativação da economia e a colocar em pé a produção nacional”, disse o Ministro-chefe da Casa Civil Santiago Cafiero quando anunciava, em rodada de imprensa na Casa de Governo, junto ao ministro do Desenvolvimento Produtivo, Matías Kulfas e a secretaria de Comércio Interior, Claudia Español.



Além disso, está disponibilizado um aplicativo para os celulares que possibilitará contar com informação em tempo real e fazer um seguimento de faltantes ou inadimplementos. E garantiu que também serão acrescentadas as "verificações através dos inspetores da Secretaria de Comércio Interior" para reforçar o monitoramento e controle.



O ministro disse que visa representar e fortalecer “o consumo da família, uma mudança importante com a cesta ideada pela administração anterior, e superar a armadilha que tinham nos deixado, como foi a eliminação parcial do imposto IVA para um setor de alimentos, onde houve avanços para resolver positivamente esse problema”.