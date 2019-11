Grabois advierte que "hay mecha corta en Argentina" porque "no hay margen para nuevas decepciones"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El dirigente de la CTEP, Juan Grabois, aseguró hoy que "hay una tensión en la gente contenida por la esperanza" en el futuro gobierno del Frente de Todos encabezado por el presidente electo, Alberto Fernández, aunque advirtió que "hay mecha corta en la Argentina" porque "no hay margen para nuevas decepciones".



"Eso implica que el nuevo Gobierno tiene que salir a la cancha con medidas muy claras hacia el 40 por ciento de los argentinos que se amuchan debajo de la linea de la pobreza", subrayó en declaraciones a la radio FM La Patriada.



Además destacó la necesidad de que se tomen "medidas para reactivar el consumo y promover la distribución de la riqueza que se tomen con la seriedad que se tienen que tomar".



Tras asegurar que se siente "parte" del Frente de Todos, Grabois aseguró que cree que Fernández "va a hacer lo que tiene que hacer", aunque se lamentó del "exitismo que hubo luego de las PASO" del 11 de agosto pasado, que la oposición ganó por amplio margen.



En este sentido, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) señaló que no le gustó "la moderación impostada de no marcar donde están las contradicciones sociales" en el país.



Grabois dijo que espera que antes de fin de año "se resuelvan algunos de los problemas y que la línea de la pobreza no afecte a más argentinos" y reiteró que hace falta avanzar en una reforma agraria.



Sostuvo además que las retenciones a productos agropecuarios "están muy bajas en relación con el tipo de cambio", se pronunció a favor de un aumento al impuesto a Bienes Personales y de quitar presión impositiva a empresas tecnológicas como Mercado Libre.



Además propuso revisar el esquema de tarifas que "permitió a (las distribuidoras de electricidad) Edenor y Edesur tener ganancias sin invertir".