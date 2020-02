Gran jornada de argentino Larrivey con cuatro goles en Chile

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Joaquín Larrivey vivió hoy una jornada de ensueño y marcó cuatro goles para Universidad de Chile, que superó por 5-1 a Curicó Unido, en partido correspondiente a la segunda fecha del Campeonato Nacional del fútbol de Chile.



El ex atacante de Vélez Sarsfield, Huracán y Colón de Santa Fe, entre otros clubes, abrió la cuenta a los 15 minutos del primer tiempo y marcó el segundo, a los 27m de ese mismo segmento.



Ya en la segunda parte, el delantero entrerriano, de 35 años, confirmó sus credenciales con otras dos anotaciones, a los 37 y 44 minutos, respectivamente.



De este modo, Larrivey, que también vistió las camisetas de Cagliari (Italia), Jef United (Japón) y Cerro Porteño (Paraguay), entre otras instituciones, se erigió en el goleador provisorio del certamen chileno.



El otro tanto de Universidad de Chile, asistencia de Larrivey, fue obra de Angelo Henríquez (St. 3m.)



En el conjunto 'azul' actuaron también Matías Rodríguez (ex inferiores de Boca Juniors) y el enlace Walter Montillo (ex Tigre).



En Curicó Unido, en tanto, conducido por el DT argentino Nicolás Larcamón, se desempeñaron el mediocampista bahiense Martín Cortés (ex Defensores de Belgrano), el volante porteño Fernando Godoy (ex Aldosivi de Mar del Plata) y los delanteros Sebastián Jaime (ex Argentinos Juniors) y Federico Castro (ex Independiente Rivadavia Mendoza).



Palestino, con un gol de Leandro Benegas (ex Huracán), superó por 1-0 a Huachipato, que tuvo en sus filas al ex atacante de Nueva Chicago, Juan Ignacio Sánchez Sotelo.



Mientras que Santiago Wanderers, con una conquista de Gustavo Lanaro (ex General Lamadrid), derrotó por 2-0 y como visitante a Universidad de Concepción.